El-Mücîb Ne Demek? El-Mücîb Fazileti Ve Anlamı
Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamı taşımaktadır. Allah'ın Esmaül Hüsna isimleri ise 99 tanedir. Her ismin ayrı anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Bu isimlerden birisi de El-Mücîb ismidir. El-Mücîb anlamı ve faziletleri nelerdir. Sizler için El-Mücîb isminin anlamı ve faziletlerini detayları ile derledik.
Allah'ın en güzel isimlerinden birisi El-Mücîb ismidir. Her ismin ayrı bir anlamı bulunmaktadır. El-Mücîb isminin anlamı ise duaları ve istekleri kabul eden manası taşımaktadır.
El-Mücîb Anlamı Nedir?
Birçok surede gene El-Mücîb isminin anlamı kulların dualarını ve isteklerini kabul eden manası taşımaktadır. El-Mücîb isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. Bu anlamları sizlere aşağıda açıkladık.
- Duaları kabul Edendir.
- Kendisine dua ederek arzu ve istekleri belirten kullarına yanıt verendir.
- Kulların dua ettiğinde ona cevap veren ve kabul edendir.
- Ellerini açıp dua eden kişileri kapısından çevirmeyerek dualarını kabul eden yüce yaratıcıdır.
- Dua edildiğinde kullarına cevap verip istediklerini karşılıksız koymayandır.
El-Mücîb Faziletleri Nedir?
- Duaların kabul olması için bu ismi günlük zikir saatlerinde ''Ya Mucîp'' diyerek defa zikredilmelidir.
- El-Mücîb ismi günde
defa çekildiği zaman Her ne dua var ise o kişinin duaları kabul olur.
- Perşembe günleri güneş doğarken zikir gününde ve saatinde ''Ya Mucîp'' ismini kere zikreden kulun ne isteği varsa kabul olunur.
- El-Mücîb ismi 3025 kere zikreden kişi Allah'tan kimin sevgisini ve güvenini kazanmak istiyor ise zikir çekmeye devam etmelidir.
- El-Mücîb ismi günde 55 defa zikredilir ise Allah o kulun dualarını kabul eder.
- Gece teheccüd vakti geldiğinde bu ismi ''Ya Mucîp'' diye 68 kere okuyan kişi mucizelere nail olur.
- Günde 55 kere bu ismi El-Mücîb Celle Celaluhu'' diye zikreden kişinin arzu ve istekleri yerine gelir.
- Günlük ''Ya Mucîp'' diye 100 kere okuyan kişi muttakilerden olur.