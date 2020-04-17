El-Mücîb Ne Demek? El-Mücîb Fazileti Ve Anlamı

Allah'ın en güzel isimlerinden birisi El-Mücîb ismidir. Her ismin ayrı bir anlamı bulunmaktadır. El-Mücîb isminin anlamı ise duaları ve istekleri kabul eden manası taşımaktadır.

El-Mücîb Anlamı Nedir?

Birçok surede gene El-Mücîb isminin anlamı kulların dualarını ve isteklerini kabul eden manası taşımaktadır. El-Mücîb isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. Bu anlamları sizlere aşağıda açıkladık.

- Duaları kabul Edendir.

- Kendisine dua ederek arzu ve istekleri belirten kullarına yanıt verendir.

- Kulların dua ettiğinde ona cevap veren ve kabul edendir.

- Ellerini açıp dua eden kişileri kapısından çevirmeyerek dualarını kabul eden yüce yaratıcıdır.

- Dua edildiğinde kullarına cevap verip istediklerini karşılıksız koymayandır.

El-Mücîb Faziletleri Nedir?

- Duaların kabul olması için bu ismi günlük zikir saatlerinde ''Ya Mucîp'' diyerek defa zikredilmelidir.

- El-Mücîb ismi günde

defa çekildiği zaman Her ne dua var ise o kişinin duaları kabul olur.

- Perşembe günleri güneş doğarken zikir gününde ve saatinde ''Ya Mucîp'' ismini kere zikreden kulun ne isteği varsa kabul olunur.

- El-Mücîb ismi 3025 kere zikreden kişi Allah'tan kimin sevgisini ve güvenini kazanmak istiyor ise zikir çekmeye devam etmelidir.

- El-Mücîb ismi günde 55 defa zikredilir ise Allah o kulun dualarını kabul eder.

- Gece teheccüd vakti geldiğinde bu ismi ''Ya Mucîp'' diye 68 kere okuyan kişi mucizelere nail olur.

- Günde 55 kere bu ismi El-Mücîb Celle Celaluhu'' diye zikreden kişinin arzu ve istekleri yerine gelir.

- Günlük ''Ya Mucîp'' diye 100 kere okuyan kişi muttakilerden olur.