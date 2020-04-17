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    17.04.2020 - 21:26 |

    El-Mücîb Ne Demek? El-Mücîb Fazileti Ve Anlamı

    Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamı taşımaktadır. Allah'ın Esmaül Hüsna isimleri ise 99 tanedir. Her ismin ayrı anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Bu isimlerden birisi de El-Mücîb ismidir. El-Mücîb anlamı ve faziletleri nelerdir. Sizler için El-Mücîb isminin anlamı ve faziletlerini detayları ile derledik.

    El-Mücîb Ne Demek? El-Mücîb Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın en güzel isimlerinden birisi El-Mücîb ismidir. Her ismin ayrı bir anlamı bulunmaktadır. El-Mücîb isminin anlamı ise duaları ve istekleri kabul eden manası taşımaktadır.

    El-Mücîb Anlamı Nedir?

    Birçok surede gene El-Mücîb isminin anlamı kulların dualarını ve isteklerini kabul eden manası taşımaktadır. El-Mücîb isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. Bu anlamları sizlere aşağıda açıkladık.

     - Duaları kabul Edendir.

     - Kendisine dua ederek arzu ve istekleri belirten kullarına yanıt verendir.

     - Kulların dua ettiğinde ona cevap veren ve kabul edendir.

     - Ellerini açıp dua eden kişileri kapısından çevirmeyerek dualarını kabul eden yüce yaratıcıdır.

     - Dua edildiğinde kullarına cevap verip istediklerini karşılıksız koymayandır.

     El-Mücîb Faziletleri Nedir?

     - Duaların kabul olması için bu ismi günlük zikir saatlerinde ''Ya Mucîp'' diyerek defa zikredilmelidir.

     - El-Mücîb ismi günde 

     defa çekildiği zaman Her ne dua var ise o kişinin duaları kabul olur.

     - Perşembe günleri güneş doğarken zikir gününde ve saatinde ''Ya Mucîp'' ismini kere zikreden kulun ne isteği varsa kabul olunur.

     - El-Mücîb ismi 3025 kere zikreden kişi Allah'tan kimin sevgisini ve güvenini kazanmak istiyor ise zikir çekmeye devam etmelidir.

     - El-Mücîb ismi günde 55 defa zikredilir ise Allah o kulun dualarını kabul eder.

     - Gece teheccüd vakti geldiğinde bu ismi ''Ya Mucîp'' diye 68 kere okuyan kişi mucizelere nail olur.

     - Günde 55 kere bu ismi El-Mücîb Celle Celaluhu'' diye zikreden kişinin arzu ve istekleri yerine gelir.

     - Günlük ''Ya Mucîp'' diye 100 kere okuyan kişi muttakilerden olur.

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