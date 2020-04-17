El-Muğnî Ne Demek? El-Muğnî Fazileti Ve Anlamı

Muğnî olarak öncelikle kelime açısından ele alındığında ‘istediğini zengin neden’ anlamı taşıdığını dile getirmek mümkün. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda faziletlerini ve esması ile beraber zikri üzerinden sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz.



El-Muğnî Anlamı Nedir?



Allahu Teala, dilediği kulunun tüm ihtiyaçlarını karşılayandır. Fakir olan kullarını ihsan ve lütfuyla zenginleştirme yetisine sahiptir. Kanaat duygusu ile beraber lütfetmek suretiyle kullarını zenginliğe eriştir. Kulun dünyevi yaşam İçerisinde bulunduğu hal ve rızası kapsamında yönlendirerek kişiyi manevi bakımdan zenginleştirir.



El-Muğnî Faziletleri Nelerdir?



El-Muğnî faziletleri üzerinden esması ile beraber zikir etmek suretiyle hayattaki istenmeyen pek çok duruma karşı çare elde edilebilir.



- Bol rızık elde etmek ve kalbin kanaat ile dolabilmesi için gün içerisinde 1100 kez okunması gerekir.

- Allahu Teala Hazretleri fazl-u kerim'in den kişi 1100 defa okuduğu zaman zenginlik verir.

- Özellikle cuma gecesi 10000 kere okunduğunda etkisi çok güçlüdür ve kişiye zenginlik kazandırır.

- Ailesi ve sevdikleri ile beraber iken zikir eden kişiler, onların saygı ve sevgilerini en iyi şekilde kazanır.

- Çeşitli sıkıntı ve sorunlara karşı 2160 kez bu ismi şerifi okumak tüm sıkıntıları giderir.

- 5 vakit namazdan sonra El-Muğnî İsmi şerifi okuyan kişi servet sahibi olur.



Bu faziletleri ile beraber Allahü Teala'nın isimlerinden biri olarak El-Muğnî adını gün içerisinde farklı sayıları üzerinden okuyabilirsiniz. Bunu mutlaka içtenlikle ve temiz bir kalp üzerinden, istediklerinize uygun şekilde doğru sayılarla yapmanız gerekir.