El-Mukît Ne Demek? El-Mukît Fazileti Ve Anlamı

El-Mukît anlamını ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Anlamı Her yaratılan kişinin gıdasını ve rızkını veren anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biri olan El-Mukît faziletleri bulunmaktadır.

El-Mukît Anlamı Nedir?

Mahlukatın ağzını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan ve kişilerin bedenleri ve ruhlarını doyuran anlamına gelen El-Mukît isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. El-Mukît isminin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

- Her yaratılan kişinin rızkını ihsan eder. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratarak veren ve gücü yeten manasına gelmektedir.

- Gıdalandıran, besleyen, bakan ve gözeten, muktedir olan ve her şeyin karşılığını veren, şahit olan Yüce Mevlamızdır.

- Her yaratılanın gıdasını tayin eden ve azıkları beden ve kalplere gönderen Yaradanızımızdır.

- Bu manay göre Mukît Rezzak manasına gelmektedir.

El-Mukît isminin zikir adedi 550'dir. Bunun dışında zikir saati Güneştir. El-Mukît isminin zikir günü ise pazar günüdür.

El-Mukît Faziletleri Nedir?

- El-Mukît ismi, rızkın bol olması ve kimseye muhtaç olmamak için ''Ya Mukit Celle Celalühü'' direrek 550 kez okunması gerekir.

- Kötü huylu olan kişilerin bu Esmayı El-Mukît ismini ''Ya Mukit Celle Celalühü'' diyerek 7 kere boş bir kaba okur ise, aynı zamanda o kaba su doldurup çocuğa içirir ise o çocuk kötü huylarından kurtulur.

- Oruç tutan kişiler El-Mukît ismini 7 kez toprağa okuyarak ardından su ile ıslatır ise ve onu koklar ise Allah bu kişiye kuvvet verir.

- Bu isim 550 kez ''Ya Mukit Celle Celalühü'' diyerek okuyan kişinin malında bereket olur.