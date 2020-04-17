BİST98.1802,01EURO7,550,21USD6,94-0,05ALTIN376,30-1,95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri El-Mukît Ne Demek? El-Mukît Fazileti Ve Anlamı
    ABONE OL
    17.04.2020 - 21:12 |

    El-Mukît Ne Demek? El-Mukît Fazileti Ve Anlamı

    Yaratılmışın rızkını ve gıdasını veren anlamına gelen El-Mukît Esmaül Hüsnası'nın anlamı ve faziletleri bulunmaktadır. Allah'ın isimlerinden olan El-Mukît anlamı oldukça merak konusudur. Peki El-Mukît anlamı nedir? El-Mukît faziletleri nelerdir? Aşağıda El-Mukît anlamı ve faziletlerini sizlere derledik.

    El-Mukît Ne Demek? El-Mukît Fazileti Ve Anlamı

    El-Mukît anlamını ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Anlamı Her yaratılan kişinin gıdasını ve rızkını veren anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biri olan El-Mukît faziletleri bulunmaktadır.

    El-Mukît Anlamı Nedir?

    Mahlukatın ağzını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan ve kişilerin bedenleri ve ruhlarını doyuran anlamına gelen El-Mukît isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. El-Mukît isminin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

     - Her yaratılan kişinin rızkını ihsan eder. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratarak veren ve gücü yeten manasına gelmektedir.

     - Gıdalandıran, besleyen, bakan ve gözeten, muktedir olan ve her şeyin karşılığını veren, şahit olan Yüce Mevlamızdır.

     - Her yaratılanın gıdasını tayin eden ve azıkları beden ve kalplere gönderen Yaradanızımızdır.

     - Bu manay göre Mukît Rezzak manasına gelmektedir. 

     El-Mukît isminin zikir adedi 550'dir. Bunun dışında zikir saati Güneştir. El-Mukît isminin zikir günü ise pazar günüdür.

     El-Mukît Faziletleri Nedir?

     - El-Mukît ismi, rızkın bol olması ve kimseye muhtaç olmamak için ''Ya Mukit Celle Celalühü'' direrek 550 kez okunması gerekir.

     - Kötü huylu olan kişilerin bu Esmayı El-Mukît ismini ''Ya Mukit Celle Celalühü'' diyerek 7 kere boş bir kaba okur ise, aynı zamanda o kaba su doldurup çocuğa içirir ise o çocuk kötü huylarından kurtulur.

     - Oruç tutan kişiler El-Mukît ismini 7 kez toprağa okuyarak ardından su ile ıslatır ise ve onu koklar ise Allah bu kişiye kuvvet verir.

     - Bu isim 550 kez ''Ya Mukit Celle Celalühü'' diyerek okuyan kişinin malında bereket olur.

    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    17 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, bugün ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    17 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, bugün ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    Sıradaki Haber