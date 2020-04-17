El-Musavvir Ne Demek? El-Musavvir Fazileti Ve Anlamı

Arapça kökenli olan “musavvir” kelimesi rahim olarak Türkçe’ de karşılık bulmuştur. El-Musavvir esmasının ebced değeri, zikir adedi 336 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Pazartesi günüdür. Esmanın zikir saati ise Kameri’ dir. Güneş doğduğu ilk vakitlerde zikir edilmeye başlanmaktadır. İkindi namazı kılındıktan sonra ve gece yarısı olduğunda El-Musavvir zikri yapılmalıdır. Zikir şekli olarak “ El-Musavvir” ya da “ Ya Musavvir” olmalıdır.

El-Musavvir Esmasının Anlamı Nedir?

El- Musavvir her şeye şekil veren, ayrı bir biçim vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren anlamındadır. Suret verdiği hiçbir varlık birbirine benzemez. Allah’ın sıfatlarından biri olan Musavvir, her mahlukatı kendi istediği sıfatta yaratmaktadır. Kainatı özel ve güzel bir hale getiren El-Musavvir, istediğini isteği biçimde oluşturmaktadır.

El-Musavvir Esmasının Faziletleri Nedir?

Rabbine dua edip yalnızca Rabbinden isteklerde bulunan kişiler akşam namazını kıldıktan sonra 21 defa “Ya Musavvir” zikri yapmalıdır. Sabahları seher vaktinde her gün “Ya Musavvir” zikrine 336 kere tekrarlamasıyla evlenmek isteyenlere hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Yatmadan önce 336 kez “Ya Musavvir” esmasının okunmasıyla ruhani varlıklar o kişiye görünecektir. Esmayı her gün zikreden kişiler zikir sayısını tamamladıklarında maddi ve manevi açıdan rahatlığa kavuşmaktadır. Tıp açısından çocuğu olmayan kişiler yedi gün oruç tutmalı ve akşam namazından sonra 21 defa El-Musavvır zikretmelidir. Rüya da görmek istenen biri için “Ya Musavvir” 1000 defa zikredilmelidir.