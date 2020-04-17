El-Muzil Ne Demek? El-Muzil Fazileti Ve Anlamı

“Müzill” kelimesi Arapça kökenlidir. El- Müzill esmasının ebced değeri ve zikir adedi 770 olarak bilinmektedir. Zikir saati ise Merih’tir. Sabah gün doğarken veya güneş doğmadan önce, ikindi namazından sonra, gece yarısı olduktan sonra zikir için uygun saatlerdir. Doğru zikir şekli ise “Ya Müzill” veya “El-Müzill” olarak yapılmaktadır.

El-Müzill Esmasının Anlamı Nedir?

El-Müzill esması, dilediğini alçaltan ve zillet veren anlamını taşımaktadır. Ya Müzill esmasının tecellisi olarak hak sahibi olan kişilerin haklarını kaybedip söz söyleyemeyecek kadar haysiyetsiz durumda kalmasının göstergesidir. Allah dilediğini hor ve hakir edendir, süründürendir. İstediğini zelil edip rahmetinden uzak tutan ve alçakta bırakan yalnızca Allah’tır. Zillete düşürdüklerini rezil edendir. Ahirette tecelli edecek esmalar arasında yer almaktadır.

El-Müzill Esmasının Faziletleri Nedir?

Düşmanı olduğunu bilen kişilerin, El-Müzill esmasını zikir vaktinde 770 defa okuması gerekmektedir. Allah’ın izniyle düşmanları zelil hale gelecek, perişan olacak ve sizinle uğraşacak hali kalmayacaktır. İsmi şerifin beş vakit namazların arkasından 770 kere “Ya Müzill Celle Celalühü” şeklinde kişinin zikretmesiyle dışarıdan gelecek tüm kötülüklere karşı korunmaktadır. Kötü ve şeytanlaşmış insanlardan korunmak için “Ya-Müzill” ismini her gün tekrarlayan kişiler ferahlığa kavuşacaktır. Zalimce davranan ve haset eden kişilerden uzak kalmak için 75 defa “Ya- Müzill” esması secdeye giderek okunmaktadır. Allah bu kişinin dualarını kabul eder, korunmak istediği kişilerden korur. Kincilerin şerrinden korunmak için 75 defa zikredilmektedir.