El-Vedûd Ne Demek? El-Vedûd Fazileti Ve Anlamı

El-Vedud ismi insanlar tarafından sevilmek için okunan dualar arasında yer almaktadır. Bu esmanın geçtiği sure ve ayetlerse; Hud Suresi 90. ayet, Maide Suresi 54. ayet, Kamer Suresi 55. ayet ve Yunus Suresi 26. ayet olarak sıralanmaktadır.

El-Vedud Anlamı Nedir?

El-Vedu esması aslında Allah’ın iki farklı sıfatını temsil eden bir isimdir. Bu manada El-Vedud ile Allah’ın çok seven hem de en çok sevilmeye layık olan olduğu vurgulanmaktadır. Allah (cc), salih amel işleyen kullarını sevmekte ve onlardan razı olmaktadır. O, yaratılan tüm mahlukatın iyiliğini düşünmekte ve hepsine çeşitli nimetler sunmaktadır. Bu sebeple, kulları tarafından sevilmeye en layık olan da kendisidir.

El-Vedud Faziletleri Nedir?

El-Vedud esması sevmek ve sevilmek terimlerini içerdiği için, bununla yapılan dualarda aynı niteliğe sahip olmaktadır. Yani bu esma ile dua eden kul hem Allah için herkesi sevmekte hem de toplum tarafından sevilmektedir. Ancak, El-Vedud esmasının faziletleri bununla sınırlı kalmamakta ve aşağıdaki gibi devam etmektedir.

“Ya Vedud Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan kimse, çevresindekilerden saygı görür ve onlara laf geçirebilir.

El Vedud zikrine devam eden kişilerin kalbi nurlanır ve iç huzura kavuşur.

Her gün “Ya Vedud Celle Celalühü” tesbihi yapan kişi borçluysa borçlarından, yoksulsa da bu yoksulluktan kurtulur.

“Ya Vedud” esmasını tekrarlayan kişiler, çevrelerinde herkesin sevgi ve hürmetine kavuşur.