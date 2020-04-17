Er-Rahim Ne Demek? Er-Rahim Fazileti Ve Anlamı

Er-Rahim sıfatı, Tevbe Suresi dışında, Kur’an-ı Kerim’in çoğu suresinin başında yer almaktadır. Bu sebeple de Allah’ın diğer isimlerinden daha fazla zikredilmektedir.

Er-Rahim Anlamı Nedir?

Er-Rahim esması, rahmet kelimesinden türeyen bir kelimedir. Bu esma ile, Allah’ın engin bir merhamete ve şefkate sahip olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda, Er-Rahim esması ile Allah’ın yalnızca müminlere merhamet ettiği anlatılmaktadır. Buna göre, O’nun cennete alacağı kişilerin de yalnızca inananlardan olacağı ifade edilmektedir. Rahim ismiyle Allah’ın rahmetinin, dünyada ulaştığı nimetleri iyilik için kullanan insanlara vereceği ima edilmektedir.

Er-Rahim Faziletleri Nedir?

“Ya Rahim” tesbihine devam eden kişiler, Ya Rahman tesbihiyle erişilen faziletlerin aynısına erişmektedir. Bu bağlamda bahsi geçen faziletler aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Agresif bir kimse, “Er-Rahim” ismini zikretmeye devam ederse, öfkesi azalmaktadır.

- Kederli olan bir kimse “Ya Rahman” teşbihine devam ettiği takdirde Allah’ın da izniyle bu dert ve sıkıntılarından kurtulmaktadır.

- Sıkıntıda olanlar “Er-Rahim” ismi şerifini okuduğunda çeşitli lütuf ve ikramlara mazhar olmaktadır.

- Namazdan sonra “Ya Rahim” teşbihi yapılırsa, kişi maddi ve manevi rızıklar kazanır.

- “Ya Rahim” ismi şerifini her gün okuyan kişinin ahlakı iyi yönde düzelmeye başlar. Başka birinin ahlakının niyetinin düzelmesi için de “Ya Rahim” esmasına başvurulmaktadır.

- Hasta bir kişi “Er-Rahim” esması okursa, Allah’ın izniyle bu hastalıktan kurtulur ve şifa bulur.

- Her gün okunan “Ya Rahim” esması kişinin rızkının bereketlenmesini sağlar.