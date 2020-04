Es-Selâm Ne Demek? Es-Selâm Fazileti Ve Anlamı

Arapça “selam” kökeninden gelen ve “salam” sonrasında “selam” olarak değişen bir kelimedir. Es-Selam kelimesinin anlamının ve hangi durumlarda zikredileceği önemlidir. Es- Selam esmasının zikir adedi 131 olarak bilinmektedir. Zikir gününün ise Pazar günü olduğu belirtilmektedir. Es-Selam esmasının zikir saati güneş doğarken, ikindinin son vakti ve her namaz vaktinden sonra olarak söylenmiştir.



Es-Selam Esmasının Anlamı Nedir?



Es-Selam esenlik, ferahlık veren, her türlü kötü durumdan selamete erdiren ve gözetip koruyan anlamlarını taşımaktadır. Allah’ın kullarını selamete kavuşturduğu, cennete giren tüm kullarına da selam veren anlamı da vardır. Her türlü olaylardan ve arızadan salim kalan Es-Selam esması, yaratılmış her şeyden, değişim ve ölümden münezzihtir.



Es-Selam Esmasının Faziletleri Nedir?



Günlük olarak 131 defa zikir vakti okunan “ Es-Selam” ya da “Ya Selam” Allah’ın izniyle hastalıklara şifa olmaktadır. İnsanların başındaki sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmaları için de 131 defa “Es-Selam” esması okunmalıdır. Korkulardan korunmak ve korkularını yenmek için 131 defa “Es-Selam” zikredilmelidir. Bekar bir kişinin 131 defa Es Selam zikri sonrası karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına inanılır. Evli olan kişilerin Es-Selam zikrinde bulunması ile evliliğinde uzun ve huzurlu yıllar görmesi nasip olacaktır. Duaların kabul edilmesi ve cin, şeytan, evham, korku gibi her musibetlere karşı “Es-selam” zikri 131 kez her gün yapılmalıdır. Cuma günleri namazdan sonra vakit geçmeden 17161 defa “Ya Selam” zikredilmelidir.