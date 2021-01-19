Euzu Besleme Ne Demek?

İslam dininin önceliklerinden olan işlerden bir tanesi de hangi işe başlanırsa başlansın işin sağ salim yapılması faydasının görülmesi ve işi yaparken zarar görülmemesi amacıyla başında besmele çekmektir.

Euzu Besmele Ne Demektir?

Euzu besmele Arapça yazılışı Bismillahirrahmanirrahim şeklinde olan bir sığınma duasıdır. Anlamı ise Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım demektir.

Besmele başında euzu söylendiğinde Arapça euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde söylenmektedir. Bütün olarak anlamı ise şeytanın şerrinden Allaha sığınırım demektir.

Besmele anlamından da anlaşılabildiği gibi bir kişinin her türlü işini Allaha tevekkülü sayesinde rahatlıkla halledebileceği bir duadır. Besmele birçok işi kolaylaştıran ve Allahın adıyla başlanılan işte başarının muhakkak olduğu inancı sayesinde söylenmesi tavsiye edilen bir duadır.

Besmelenin Faziletleri Nelerdir?

Besmele Adem aleyhisselama ilk gelen kelimelerdir. Besmele de geçen kovulmuş şeytandan Allaha sığınırım kelimelerinin anlamı Adem aleyhisselam kıssasında daha iyi anlaşılmaktadır.

Besmelenin fazileti hakkında birçok hadis bulunmaktadır. Besmele çekerek bir işe başlamak işin faziletini arttırmaktadır. Besmele çekmek özellikle yemek yaparken ve yemeğe başlarken yemeğin bereketini arttırmaktadır.

Besmele ile başlanılan her gün daha hayırlı olmaktadır. Besmele ile açılan bir işyeri daha verimli olmaktadır. Besmele ile alışverişi yapılan bir yiyeceğin açılması bereketini arttırmaktadır.

Besmelenin birçok faziletleri ve sırları bulunmaktadır. Besmele çekmek kişinin günahlarını yok etmekte ve sevaplarının artmasına vesile olmaktadır.

Besmele Nerelerde Çekilmelidir?

Kuranı kerim okunmaya başladığında besmele çekilmesi gerekmektedir. Namazda ise Fatiha’dan önce besmele çekmek gerekir. Besmele birçok alanda var olan ve kişinin bilerek veya bilmeyerek faydalandığı bir fazilettir.

Besmele kötü ameller yapılırken çekilmez. Örneğin hırsızlık yaparken besmele çekmek kişinin günahlarının daha da artmasına vesile olabilmektedir. İslam dini her fırsatta iyiliği emrettiği için iyilik üzere bir din olduğu için besmele de kötülük ve zulüm esnasında çekilmemelidir.

Besmele Günde Kaç Kez Söylenmelidir?

Besmele bir gün içerisinde uyandıktan itibaren birçok yerde çekilmektedir. Günlük aktivitelere başlamadan önce besmele çekmeyi adet edinmek ve her fırsatta besmele çekmek kişinin rızkının ve ömrünün bereketlenmesine vesile olmaktadır. Bir günde bir çok işi sığdırabilen alimler bu hususu bildirmektedir.