Evlâ Leke Fe Evlâ Ne Demek? Arapça Olan Evla Leke Fe Evla Kelimesinin Türkçesi Nedir?

İnternet aramalarında evlâ leke fe evlâ ne demek sorusu sıklıkla sorulur. Bu cümlenin aynı zamanda bir Kur'an-ı Kerim ayeti olması nedeniyle anlamının en doğru şekilde verilmesi gerekir. Bazı kaynaklarda anlamı "Kırdığın yerden kırılırsın" olarak geçse de güvenilir Kur'an-ı Kerim meallerine bakmak en doğrusudur.



Evlâ Leke Fe Evlâ Ne Demek?



Kıyamet Suresinin 34. ayeti olan bu cümlenin meali Elmalılı Hamdi Yazır mealinde "Gerektir sana o belâ gerek" şeklinde çevrilmiştir.



Diyanet İşler Başkanlığının Kur'an Yolu tefsirinde ise "(Ey insan!) Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor!" diye açıklanmıştır.



Arapça Olan Evla Leke Fe Evla Kelimesinin Türkçesi Nedir?



Evlâ leke fe evlâ cümlesinin anlamı, sana bela müstahaktır, sen bunu hak ettin gibi açıklanabilir.