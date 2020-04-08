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    08.04.2020 - 22:17 |

    Farz nedir? Farz olmak kısaca ne demektir? TDK'ya göre farz etmek ne anlama gelir?

    Arapça kökenli olan farz kelimesinin bir gerçek bir de mecazi anlamı vardır. Halk arasında her iki anlamı da sıklıkla kullanılır. Farz kelimesi genellikle etmek ve olmak fiilleri ile birlikte kullanılır. Sözcük birden çok anlama gelmektedir. İşte farz kelimesine ait tüm detayları sizler için derledik.

    Farz nedir? Farz olmak kısaca ne demektir? TDK'ya göre farz etmek ne anlama gelir?

    Farz kelimesinin ilk anlamı İslam ile ilgilidir. Müslümanlıkta, geçerli bir özür sebebi olmadığı sürece, hiçbir surette yapılmaması gereken şeylere farz denir. Eğer bir edimin yapılması için geçerli bir sebep yoksa günah sayılır. Kelimenin ikinci anlamı boyun borcu ve yapılmaması gereken şey olarak nitelendirilir.

    Farz Olmak Kısaca Ne Demektir? 

    Farz olmak kelimesi bir durumu ifade eder. Bu kelime grubu, yapılması kaçınılmaz olan şeyler için kullanılır. Kelime grubu zorunluluk anlamını taşır. Farz olmak kelime grubun cümle içinde örneklendirmesi; “Oraya gitmek artık farz oldu.” şeklindedir.

    TDK'ya Göre Farz Etmek Ne Anlama Gelir?

    Farz etmek kelimesi Türk Dil Kurumuna göre varsaymak anlamına gelir. Kelime grubunun cümle içindeki örneklendirmesi; “Farz edelim ki sen bu sınavı geçtin, sonrakiler ne olacak?” şeklindedir. Farz eden bir kişi bir olayın ve durumun hayali olarak gerçekleşmesi durumunu ifade eder.

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