Felek Ne Demek? Felek Kelimesinin Manası Nedir? TDK'ya Göre Felek Ne Anlama Gelir?

Felek her ne kadar pek çok değişik anlama gelse dahi, daha çok ‘dünya’ demektir. Örneğin ‘Kahpe Felek’ cümlesi bir küfür değil yalnızca bir duruma atıf gerçekleştirmektir. Dini açıdan da anlamı olan Felek, dünyayı değil dünyada işlenen haramlara ve kötü olaylara gönderme yapmaktadır.

Felek Kelimesi Manası Nedir?

Felek günümüzde pek çok deyim ve atasözünde sıkça kullanılan bir kelimedir.

‘’Feleğin çemberinden geçmek’’

‘’Felek, kimine kavun yedirir, kimine kelek’’

Bu gibi daha pek çok değişik anlamda kullanılan bir kelimedir.

TDK’ya Göre Felek Ne Anlama Gelir?

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından da Felek dünya anlamına gelmektedir. Daha çok fani dünya içerisinde yaşanan günahlar, haramlar ve kötülükler için deyim veya atasözlerinde kullanılmaktadır. Gündelik yaşamda da hala kullanılan Felek, aslında temel açıdan dünya tabii üzerinden değerlendirilmelidir.