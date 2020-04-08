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    08.04.2020 - 21:46 |

    Fesuphanallah Nedir? Kısaca Fesuphanallah Ne Anlama Gelir? Fesuphanallah Türkçe Anlamı

    Bir şaşkınlık ifadesi olarak kullanılan fesuphanallah, anlamı bilinmese de günlük hayatta çok fazla kullanılmaktadır. Sübhanallah kelimesinden türemiş olan fesuphanallah, birçok anlam ve manaya gelmektedir. Arapçadan Türkçeye geçmiş olan fesuphanallah kelimesi, şaşırma belirten cümlelerde yaygın olarak geçmektedir. İşte fesuphanallah kelimesinin anlamı ve kullanım şekli hakkında tüm detaylar.

    Fesuphanallah Nedir? Kısaca Fesuphanallah Ne Anlama Gelir? Fesuphanallah Türkçe Anlamı

    Fesuphanallah kelimesinin Türkçe anlamını bilmeyenler, sinirli zamanlarında ve sabır çekerken kullanmayı tercih etmektedir.

    Kısaca Fesuphanallah Ne Anlama Gelir?

    Adeta Türkçeye yerleşmiş bir terim olan fesuphanallah, hayret ve şaşmayı ifade ederken kullanılmaktadır.

    Dini kaynaklarda veya hadislerde geçmeyen fesuphanallah, sübhanallah kelimesiyle birlikte geçmektedir. İnsanlar Türkçeye Arapçadan giren fesuphanallah gibi kelimelerin anlamlarını bilmeden yaygın bir şekilde kullanmaktadır.

    Kısaca Fesuphanallah Ne Anlama Gelir?

    Türkçe'de şarkı haline gelmiş bir kelime olan fesuphanallah, insanların şaşkınlığını en iyi şekilde ifade etmektedir. Günlük hayatta fesuphanallah kelimesini çok sık duymak mümkündür. Şaşkınlığı çok iyi bir şekilde anlatmasından dolayı günlük yaşamda fesuphanallah kelimesi herkes tarafından tercih edilmektedir.

    Fesuphallah kelimesinin Arapça anlamı her türlü beşeri vasıf ve noksanlıktan Allah'ı tenzih ederim manası içermektedir. Erkin Koray'ın Fesuphanallah şarkısında kelime ''yeter artık'' anlamında kullanılmış olup hatalı bir kullanımdır.

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