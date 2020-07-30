Gaziantep'te bayram namazı saati kaç 2020? Gaziantep bayram namazı vakti nedir?

Kurban Bayramı için geri sayılırken bayram namazı saati için araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz 2020'de Gaziantep'te olanlar Gaziantep bayram namazı vaktini araştırıyorlar. İşte 2020 Gaziantep bayram namazı saati...

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2020?

Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:06:00

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TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).