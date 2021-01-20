Haccın Farzları Ve Vacipleri Nelerdir? Sırasıyla Hac Vazifeleri Ve Sıhhat Şartları

Müslümanlıkta Hacca gitmek için Haccın farzlarını ve vaciplerini iyi bilmelisiniz. Aksi takdirde Hac ibadetini eksik yapmış olursunuz.



Haccın Farzları Nelerdir?



Haccın toplamda 3 adet farzı bulunmaktadır. Bu farzları hacca giden herkes için geçerlidir. Bu farzları mutlaka yerine getirmelisiniz. Aksi halde hac yapmış sayılmazsınız. Peki nedir bu farzlar?



1. İhrama girmek

2. Arafat'ta vakfe etmek

3. Kabe'yi tavaf etmek



Haccın Vacipleri Nelerdir?



Haccın Asli Olan Vacipleri:

1. Sa’y

2. Müzdelife vakfesi,

3. Şeytan taşlama,

4. Saçları tıraş etme veya kısaltma,

5. Veda tavafı



Ayrıca bu vaciplerin dışında tamamlayıcı olan vacipler bulunmaktadır.



Hac Vazifeleri ve Sıhhat Şartları



Haccın vazifelerinin farz olması şu şekildedir;

- Sağlıklı bir bedene sahip olunmalıdır.

- Bir kimse zorla hac görevinden alıkonulur veya hapsedilirse hac vazifesinden sorumlu değildir.

- Hac yolunun emniyetli olması gereklidir.

- En az 18 saatlik bir mesafeden hac yapacak bir kadın için yanında kocası veya mahremi sayılacak bir erkek bulunmalıdır.

- Kocasından boşanmış veya kocası ölmüş bir kadın bekleme süresi geçmeden hacca gidemez. Yani yeni boşanmış veya kocası yeni ölmüş bir kadın belirli bir süre beklemelidir.



Haccın Sıhhatleri ise şöyledir;



1. İslam olmak: Hacca gidecek kişinin Müslüman olması gereklidir.

2. Özel yerlerde bulunmak ve görev yapmış olmak: Kabe ve Arafat’ta bulunmak.

3. Belli bir vakit olmak: Zilhicce ayını beklemek gereklidir.

4. İhram: Hac niyeti ile ihrama girmek gerekir.



Hac İle İlgili Ayetler



Hac İle ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlere birkaç örnek vermek gerekirse;



- “ Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. ” (Bakara, 2/189)

- "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler." (Hac, 27)



İslam'ın Şartlarından Olan Hacca Gitmenin Farzlarından Kimler Sorumludur?



​​​​​​İslam'ın temel şartları tüm Müslümanlar için son derece önemlidir. Bu şartlardan birisi olan Hacca gitmek yapılması gereken bir İslami şarttır. Haccın farzları da hacca giden her Müslüman için eşit şekilde geçerlidir.