Hakan İsminin Anlamı Nedir? Hakan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hakan ismi Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilimize Eski Türkçeden gelmiştir. Bu sebeple Arap kaynaklı herhangi bir yerde bu isme rastlanmamaktadır. Ancak Hakan ismi Fars kökenli bir isimdir. Türklere bu kaynaklardan eklenmiştir. Erkek çocuklarına sıklıkla verilen isimlerden biridir.



Hakan Ne Demek?



Hakan, Eski Türklerde Moğol Hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri olarak bilinmektedir. Moğollar dışında Türk kabilelerinin birçoğunun kullandığı isim olarak değerlendirilmektedir. Kelime anlamı olarak Hakan, hanlar hanı, liderler lideri, en büyük lider olarak geçmektedir. Hakan, sözlük anlamı olarak araştırıldığı zaman çok derin manalar taşımaktadır.



Hakan, ayrıca özellikle kuruluş yıllarında Osmanlı Hükümdarlarına verilen unvanlar arasında değerlendirilmektedir. Hakan ismi kullanılageldiği özellikler dolayısıyla zamanla liderlik vasıfları olan, önder anlamlarını taşımıştır. Önde giden, yol gösterici, yöneten anlamlarına gelmektedir.



Hakan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hakan ismi Eski Türklerden ve Moğollardan gelmekte olan bir isimdir. Bu alanda kullanıldığı için genellikle Türkler tarafından çocuklarına verilmektedir. Bu sebeple yapılan araştırmalar neticesinde Hakan isminin Kur'an'da geçmediği gözlemlenmiştir. Hakan ismi herhangi bir ayet içinde bulunmamaktadır. Çünkü isim Arapça kökenli değildir. Hakan ismi Farsça kökenli bir isim olduğu için ayetlerde rastlanmamaktadır.