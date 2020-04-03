İhsan Nedir? İhsan Etmek, Eylemek Ne Demektir? Tdk'ya Göre İhsan Ne Anlama Gelir?

İhsan kelimesinin anlamı; dört ayrı şekilde tanımlanabilir. Bunlar; bağış yapma, iyilik etme, verilen şeyin bağışlanması, iyilik ve lütuf şeklindedir. İhsan kelimesinin bu tür anlamlara geldiğini söylemek mümkündür. İhsan etmek, eylemek gibi kelimelerin de dilimiz içerisinde sürekli olarak kullanıldığı söylenebilir.



İhsan Etmek, Eylemek Ne Demektir?



İhsan etmek, eylemek kelimelerinin bağışlamak, bağışta bulunmak anlamlarına gelmektedir. İhsan etmek sözcüğü Türkçe dilinde sürekli kullanılan kelimeler içerisindedir.



TDK'ya Göre İhsan Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumuna göre ihsan kelimesinin anlamı dört ayrı şekilde verilmiştir. Bunlar;

- İyi davranma, iyilik etme,

- Bağışta bulunmak, bağışlama,

- Bağışlanan bir şey, lütuf, atıfet, kayra,

- Karşılık beklenmeyerek yapılan iyilik, yardım şeklindedir.