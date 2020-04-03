İhsan Nedir? İhsan Etmek, Eylemek Ne Demektir? Tdk'ya Göre İhsan Ne Anlama Gelir?
İhsan sözcüğü, gerek hadisler içerisinde gerek ise Kur'an içerisinde geçen İslam’da geçen dini terim olarak tanımlanabilir. İhsan sözcüğü; bir davranışı en güzel şekilde yapabilmek anlamını taşır. İslam’a genel şekilde inanan bireyin ihsan ile kulluk etmesini istemiş olup bunun yanı sıra Kur'an içerisinde aile bireyleri ile ilişkiler konusunda da ihsan ile davranılmasına dikkat çekilmiştir.
İhsan kelimesinin anlamı; dört ayrı şekilde tanımlanabilir. Bunlar; bağış yapma, iyilik etme, verilen şeyin bağışlanması, iyilik ve lütuf şeklindedir. İhsan kelimesinin bu tür anlamlara geldiğini söylemek mümkündür. İhsan etmek, eylemek gibi kelimelerin de dilimiz içerisinde sürekli olarak kullanıldığı söylenebilir.
İhsan Etmek, Eylemek Ne Demektir?
İhsan etmek, eylemek kelimelerinin bağışlamak, bağışta bulunmak anlamlarına gelmektedir. İhsan etmek sözcüğü Türkçe dilinde sürekli kullanılan kelimeler içerisindedir.
TDK'ya Göre İhsan Ne Anlama Gelir?
Türk Dil Kurumuna göre ihsan kelimesinin anlamı dört ayrı şekilde verilmiştir. Bunlar;
- İyi davranma, iyilik etme,
- Bağışta bulunmak, bağışlama,
- Bağışlanan bir şey, lütuf, atıfet, kayra,
- Karşılık beklenmeyerek yapılan iyilik, yardım şeklindedir.