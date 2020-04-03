İkrar Nedir? İkrar Etmek Ne Demektir? İkrar Vermek Ne Anlama Gelir? Tdk'ya Göre İkrar

İkrar sözlük anlamıyla; yapmak, itiraf etmek, söylemek ve haber vermek manalarına gelmektedir. Bu kelime İslam dininde hukuk kavramı olarak da kabul edilmektedir. İkrar şeriat kanunlarına göre kullanılırsa ihbar etmek anlamı taşımaktadır.

İkrar Etmek Ne Demektir?



İkrar etmek; dürüstçe söylemek ve kabul etmek anlamlarına gelmektedir. Türk Edebiyatı’nın önemli ozanları bu kelimeyi deyişlerinde sık sık kullanmıştır. Bunun yanı sıra yaygın olarak bilinen “Sükut ikrardan gelir” cümlesi de kabullenme manası taşımaktadır.



İkrar Vermek Ne Anlama Gelir?



İkrar vermek, Bektaşilik kültüründe kullanılan bir terimdir. Bu terim, kişinin tasavvufu kabul edip bir tarikata yönelmesi durumunda söylenmektedir.



TDK’ya Göre İkrar



Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında ikrar için yapılan üç farklı açıklama görülmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki listede sıralanmıştır.

- Bir şeyi saklamadan, doğruca söylemek.

- Bildirmek.

- Benimsemek, onaylamak, tasdiklemek ve kabul etmek.