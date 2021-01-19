İmam Nikahı Nasıl Kıyılır Ve Nasıl Bozulur? Dini Nikah Kıyılırken Hangi Sorular Sorulur?

Dini nikah, halk arasında imam nikahı olarak biliniyor. Genellikle camilerde görevli imamlar tarafından kıyıldığı için bu şekilde tabir ediliyor. Nikahın gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da Müslüman, yetişkin, iki şahit olması gerekiyor.



İmam Nikahı Nasıl Kıyılır?



Evlenme niyetinde olan kişiler tarafından en çok araştırılan konulardan biri imam nikahı nasıl kıyılır sorusudur. Dini nikah, diğer adıyla imam nikahı kadın ve erkeğin yetkili din görevlisinin yönetiminde, Allah'ın (CC) huzurunda evlenmeleridir.



Dini nikahın, yetkili bir din görevlisi tarafından kıyılması esastır. Bu kişi genellikle evlenecek kişilerin muhitinde bulunan bir cami imamı oluyor. Nikah evlenecek kişilerin seçeceği bir ev olabileceği gibi, cami veya başka bir yer olabilir. Nikah töreninde mutlaka iki şahidin bulunması zorunludur.



İmam, evlenecek kişilerin, şahitlerin isimlerini, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar. Kuran'dan ilgili ayet ve hadisler okur. Önce kadına, sonra erkeğe üçer defa "bu kadını/erkeği kabul ettin mi" diye sorar. Şahitlerin huzurunda bu nikahı gerçekleştirir. Nikahtan sonra nikah duasını okuyarak töreni sonlandırır.



İmam Nikahı Şartları Nelerdir?



Erkek ile kadının imam nikahı kıydırabilmeleri için gerekli şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar şunlardır;

1- Öncelikle resmi nikahın kıyılması gerekiyor.

2- Evlenecek kişilerin Müslüman olması gerekiyor. Eşlerden biri farklı dindense önce İslam dinine geçmesi gerekiyor.

3- Nikahı onaylayacak 2 şahidin olması gerekiyor.

4- Evlenecek kişilerin reşit olması gerekiyor.



İmam Nikahı Nasıl Bozulur?



İslam dini her ne kadar boşanmaya karşı olsa da bazı durumlarda boşanmaya izin veriyor. İmam nikahlı bir çiftin boşanabilmesi için erkeğin üç defa "boş ol" demesi yeterlidir. Bunun dışında eşlerden birinin din değiştirmesi, resmi boşanmanın gerçekleşmesi durumunda da imam nikahı bozulmuş olur.



Dini Nikah Kıyılırken Hangi Sorular Sorulur?



İmam nikahında resmi nikahtan farklı sorular soruluyor. İmam nikahtan önce evlenecek kişilerin, şahitlerin isimlerini alıyor. Bir nevi kimlik kontrolü yapıyor. Kadına ve erkeğe ayrı ayrı isimlerini soruyor. Örneğin; "Mustafa'dan olma, Fatma'dan doğma Hatice'ye karılığa kabul ediyor musun" şeklinde soruyor.



Nikah işleminin geçerli olması için kadına mehir hakkını kullanıp kullanmayacağını, mehir belirleyip belirlemediğini soruyor. Erkeğin mehiri kabul edip etmediğini soruyor. Mehir kabul edildikten sonra şahitlerin huzurunda nikah kıyılıyor.