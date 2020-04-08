İnfak Nedir? İnfak Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İnfak Etmek Ne Anlama Gelir?

İnfak kelimesinin birçok kaynakta birden fazla anlamı bulunmaktadır. Genelde birbirine benzer anlamlar olarak ifade edilir. Bu anlamların tamamı ise;

- Bir kimsenin geçimini nafaka vererek sağlama,

- Kişinin kendi servetini muhtaç kimselere yardım bulunması ve

- Allah'ın hoşnutluğu kazanmak için kişinin maddi varlığının bir kısmından feragat ederek yardım yapması.

İnfak Nedir?

İnfak, Arapça kökene sahip bir kelimedir. Dolayısıyla Türkçe Sözlüğüne ise Arapçadan geçmiştir.

İnfak, 'Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla harcamalar yapma' demektir. Bu harcamalar genel itibariyle yardımlaşmayı temel almaktadır. Yani kısacası infak demek, Nafaka vererek bir kimsenin geçimine destek olmak demektir.

TDK'ya Göre İnfak ne Anlama Gelir?

TDK Sözlüğünde İnfak kelimesinin anlamına şu şekilde yer ver verilmiştir.

(İnfa:kı), Arapça İnfāk.

''Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.''

şeklinde belirtilmiştir.