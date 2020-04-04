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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri İzmihlal Nedir? İzmihlal Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre İzmihlal Ne Anlama Gelir?
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    04.04.2020 - 03:07 |

    İzmihlal Nedir? İzmihlal Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre İzmihlal Ne Anlama Gelir?

    İstiklâl marşımız mısralarımda geçen izmihlal kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İzmihlal kelimesi anlamı ilk aşamada anlaşılmayan kelimeler arasında yer almaktadır. İzmihlal nedir? İzmihlal kısaca ne demektir? TDK sözlüğüne göre İzmihlal ne anlama gelir? Sorularını cevaplayarak izmihlal kelimesinin anlamı açıklanabilir.

    İzmihlal Nedir? İzmihlal Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre İzmihlal Ne Anlama Gelir?

    İzmihlal kelimesi TDK sözlüğünde açıklanmaktadır. İzmihlal kelimesi, yıkılma, çökme hali olarak tanımlanmaktadır. Dilimizde de çökme, yıkılma hali anlamları ile kullanılmaktadır.

    İzmihlal Ne Demektir?

    İzmihlal kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılmayan bir kelimedir. Ancak yazılı metinlerde sıklıkla bu kelimeye rastlanmaktadır. İstiklal marşımızda geçen izmihlal kelimesi, yıkılma, çökme anlamına gelmektedir.

    İstiklâl marşı içerisinde ise şu kelimede geçmektedir. 'Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.' ( M. Akif Ersoy) mısralarında izmihlal kelimesi geçmektedir. İstiklâl marşında bulunan bu mısrada Türk ırkına ve Türk bayrağına yıkılmanın çökmenin olmayacağı manası çıkmaktadır.

    İzmihlal Kısaca Ne Demektir?

    Arapça kökenli bir kelime olan izmihlal kelimesi yıkılma, çökme ve yok oluş anlamına gelmektedir. Durum bildiren kelime yapısına sahiptir. Durum bildirme olarak kullanılmaktadır.

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