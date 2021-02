Kaza Namazı Hesaplama Nasıl Yapılır? Geçmiş Kaza Hesapları En Basit Nasıl Hesaplanır?

Kaza namazı rekatları bakımından da aynıdır. Herhangi bir namazın rekatı kadar kaza namazı kılınmalıdır. Tabi ki de ne kadar süre boyunca kılınacağı kişiden kişiye göre değişir. Bu nedenle hesaplama işlemleri herkese göre aynı yapılmaz.

Kaza Namazı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kaza namazlarının rekatları aynıdır. Sabah 2, öğle 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4 ve vitir 3 rekat olarak kaza edilir. Bu şekilde yaşa bağlı olarak hesaplama yapılır. Kaza namazları için herhangi bir zaman yoktur. Yani dilendiği zaman kılınabilir. Mekan da aynı şekilde kaza namazları için fark gözetmez. Bu bakımdan çok uzun yıllar kaza edilmesi gerekse de hızlı bir şekilde bitebilir.

Geçmiş Kaza Hesapları En Basit Şekilde Nasıl Hesaplanır?

Geçmiş kazaları hesaplamada temel alınan nokta namaz kılınmayan yıl sayısıdır. Örneğin on bir boyunca kılınmayan zaman yılı olduğunu ele alalım. Normal namaz rekat sayıları ile bu sayı çarpılır. Yani on bir yıl boyunca hiç namaz kılınmamışsa on bir ile yirmi çarpılır. Çıkan sonuç kaç rekat namazın eksik olduğunu ve kaza edilmesi gerektiğini verir. Bu bakımdan kaza namazı hesaplamanın en basit yol budur.

Bunun dışında internette bazı siteler de bu bilgiyi verir. Siteye girilecek belli başlı temel bilgiler ile hesaplama işlemi yapılabilir. Siteye güvenmeyenler de kendi matematik hesaplarını kullanabilir. Çıkan sonuç her iki yöntemde de birebir aynı olacaktır.