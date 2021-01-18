Kerahat Vakti Nedir? Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı, Uyunur Mu?

İslam dininde güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili zamanlarda ibadet etmenin namaz kılmanın mekruh olmasının nedeni güneşe tapanlara benzememek içindir. Allahu tela ibadet zamanlarını kulları için belirli zamanlara sığdırmaktadır. Esas olarak güneş sisteminin dünyaya yansımasının tam olarak gerçekleştiği durumlarda ibadet edilmesi namaz kılınması mekruh olarak görülmekte nafile namaz dahi kılınması hoş görülmemektedir.

Kerahat Vakti Nedir?

Güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu öğle vaktine denk gelen vakitlere kerahat vakti denilmektedir. Kerahat vakitlerinde namaz kılmak (farz veya nafile namaz) mekruh olmaktadır.

Kerahat vakti üç vakitte belirlenmektedir. Bunlardan birincisi sabah kerahat vaktidir. Güneşin doğuşundan itibaren 40 – 50 dakikalık zaman aralığına kerahat vakti denilir.

Öğle kerahat vakti; güneşin tam tepe noktasına gelmesine 10 dakikalık bir zaman diliminin kalmasına ve tam tepe noktasına gelmesinden sonra öğle namazı vaktinin girmesine kadar olan süredir.

İkindi namazı kerahat vakti ise güneş batmadan evvel 40 – 50 dakikalık süre ve akşam namazı vakti girilinceye kadar olan süre olarak belirlenmektedir.

Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı?

Kerahat vakitleri girdiği zaman namaz kılmak islam dininde mekruh sayılmaktadır. Mekruh kelimesi kerih kelimesinden türeyen kötü görmek anlamına gelmektedir. Kerih kelimesinin Türkçede oldukça kullanılan diğer bir anlamı ise hakir görmek olarak bilinmektedir. Kerahat vakti namaz kılmak da dinen hoş görülmemektedir.

Kerahat Vakti Uyku Uyunur mu?

Kerahat vakti dini olarak işlerin kabul edildiği ve bir düzen içinde belirlendiği bir vakit olduğu için uyumak da mekruh sayılmaktadır. Günün manevi olarak faziletine varabilmek için gün içerisinde özellikle kerahat vakitlerinde uyku uyumak mekruh sayılmaktadır.

Kerahat Vakitleri Neden İbadetler Mekruh Sayılmaktadır?

Kerahat vakitlerinin ibadet yapmak için dinen mekruh sayılmasının sebebi güneşe tapanlara benzetilmemek için olmaktadır. Güneşin doğuş, batış ve tam tepe noktalarında bulunması zamanında geçmiş zamanlarda helak olan birçok topluluğun ateşe ve güneşe tapmalarından kaynaklanmaktadır.

Kerahat Vakitlerinde Ne Yapılmalıdır?

Kerahat vakti ibadetler için hazırlık vakti olarak değerlendirilebileceği gibi ibadet yapmak isteyen kişiler bu vakitlerde zikir çekerek ve tövbe istiğfar ile zamanı değerlendirebilmektedir.