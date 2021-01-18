Kıyamet Alametleri Nelerdir? Maddeler Halinde Küçük Ve Büyük Kıyamet Alametleri

Kıyamet gününün diğer isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: Yev'ül Arasat, Hesap Günü ve Yevm-i Cem.

Kıyamet Günü Nedir?

Kıyamet, ''kıyam'' sözcüğünden türetilmiştir. Kıyam ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmek demektir. İsrafil suru ilk defa üflediğinde o anda dünyada olan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise dirilip Hakk'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, ahirete açılan bir kapıdır. Kimin cennete ve cehenneme gideceğinin belirleneceği gündür.

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kıyamet alametleri, din gününün yaklaştığını önceden bildiren alametlerdir. Din ulemasına göre küçük ve büyük kıyamet alametlerinin birçoğu gerçekleşmiştir.

Küçük Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Hz. Muhammed, insanları uyarmak ve cennetle müjdelemek için gönderilen son peygamberdir. Son peygamberin gönderilmesi ise birçok kaynakta küçük kıyamet alametlerinin başında gösterilir. Diğer küçük kıyamet alametleri ise şunlardır:

1- Alimlerin sayısı azalacak. Buna karşın cehalet hızla yayılacak.

2- Nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı artacak.

3- Bolluk bereket arttıkça zekat verenlerin sayısında azalma yaşanacak.

4- Allah'a ve dine iman edenler azalacak.

5- Emanete kıymet verilmeyecek.

6- Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak.

7- Kitapların ve müelliflerin sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacak.

8- Kimse en yakınındaki insana bile güvenmeyecek.

9- Doğanın dengesi bozulacak. Örneğin kış mevsiminde hava yaz gibi olacak.

10- Dünya genelinde sel, deprem, yangın gibi felaketler artacak.

11- Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak.

12- Zina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak.

13- Her yere yüksek katlı binalar dikilecek.

14- Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı hızla azalacak.

15- İş, ehli olmayan kişilere verilecek.

16- Hakkı ve doğruyu söyleyenler susturulacak.

17- Komşuluk ilişkileri büsbütün bozulacak.

18- Helal haram, haramsa helal sayılacak.

19- Adaletle hükmeden hükümdarların sayısı azalacak.

20- Kader ve ahiret günü inkar edilecek.

Büyük Kıyamet Alametleri Nelerdir?

1- Güneş batıdan doğacak.

2- Dabbet'ül Arz ortaya çıkacak.

3- Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak ve dünyada büyük savaşlar yaşanacak.

4- Hz. İsa gökten inecek ve dünyadaki düzensizliğe son verecek.

5- Gökten duman çıkacak ve bu duman dünyanın her yerinden görülebilecek kadar büyük olacak.

6- Deccal ortaya çıkacak.