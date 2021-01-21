Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir? Sırasıyla Peygamberler…
Birçok kaynağa göre toplam 124 bin peygamber gönderilmiştir. Bazı kaynaklarda ise gönderilen peygamber sayısı 224 bindir. Kuran'ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçer. Dinimize göre ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed'dir. Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileri? Merak eden okurlar için sırasıyla derledik.
Allah'ın elçisi olan peygamberler, içinde yaşadıkları toplumu uyarmak için gönderilmiştir. Başta Hz. Muhammed olmak üzere birçok peygamber, hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır. Bununla birlikte hiçbiri mücadelesinden vazgeçmemiş ve insanları dine çağırmaya devam etmiştir. Buhari'nin aktardığı bir hadis şöyledir: ''Sağ elime güneşi sol elime de ayı verseler, dinimden vazgeçmem.''
Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir?
1- Hz. Adem:
2- Hz. İdris
3- Hz. Nuh
4- Hz. Salih
5- Hz. Hud
6- Hz. İbrahim
7- Hz. Lut
8- Hz. İsmail
9- Hz. İshak
10- Hz Eyüp
11- Hz. Yusuf
12- Hz. Yakup
13- Hz. Şuayb
14- Hz. Musa
15- Hz. Harun
16- Hz. Zulkifl
17- Hz Davud
18- Hz. Süleyman
19- Hz Elyesa
20- Hz İlyas
21- Hz. Yunus
22- Hz. Zekeriya
23- Hz. Yahya
24- Hz. İsa
25- Hz. Muhammed
Kendisine Kitap Gönderilen Peygamberler Hangileridir?
Kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul denir.
1- Hz. Muhammed:
Son peygamber Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğdu. İlk vahiy inzivaya çekildiği Hira Mağarasında geldi. İndiği yere göre Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılan sureler toplam 23 yılda nazil oldu.
2- Hz. İsa:
Hz. İsa M.Ö 4. yüzyılda doğmuştur. Hristiyan ve Yahudilere göre çarmıha gerilmişti. Kendisine indirilen kutsal kitabın adı İncil'dir. Ancak vefatının ardından havariler tarafından yazılan dört farklı İncil ortaya çıkmıştır. İncillerin isimleri şunlardır: Matta, Yuhanna, Markos ve Luka
3- Hz. Musa:
M.Ö. 1391 yılında Mısır'da doğdu. Daha sonra Firavun ile mücadelesinde kendisine yardımcı olması için kardeşi Hz. Harun da peygamber olarak görevlendirildi. Kendisine indirilen kitabın adı Tevrat'tır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Tevrat'ın din adamları tarafından tahrif edildiği yazılıdır.
4- Hz. Davut:
Kuran'ı Kerim'de adı 16 kez geçen Hz. Davut, Kudüs'te doğdu. Kendisine gönderilen kutsal kitabın adı Zebur'dur.
Ulu'l Azm Peygamberleri Kimlerdir?
En sabırlı ve azimli peygamberlere Ulu'l Azm adı verilir.
1- Hz. Muhammed - Habibullah
2- Hz. Musa - Kelimullah
3- Hz. İsa - Kelimullah
4- Hz. İbrahim - Halilullah
5- Hz. Nuh - Neciyullah