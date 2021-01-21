Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir? Sırasıyla Peygamberler…



Allah'ın elçisi olan peygamberler, içinde yaşadıkları toplumu uyarmak için gönderilmiştir. Başta Hz. Muhammed olmak üzere birçok peygamber, hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır. Bununla birlikte hiçbiri mücadelesinden vazgeçmemiş ve insanları dine çağırmaya devam etmiştir. Buhari'nin aktardığı bir hadis şöyledir: ''Sağ elime güneşi sol elime de ayı verseler, dinimden vazgeçmem.''



Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir?



1- Hz. Adem:

2- Hz. İdris

3- Hz. Nuh

4- Hz. Salih

5- Hz. Hud

6- Hz. İbrahim

7- Hz. Lut

8- Hz. İsmail

9- Hz. İshak

10- Hz Eyüp

11- Hz. Yusuf

12- Hz. Yakup

13- Hz. Şuayb

14- Hz. Musa

15- Hz. Harun

16- Hz. Zulkifl

17- Hz Davud

18- Hz. Süleyman

19- Hz Elyesa

20- Hz İlyas

21- Hz. Yunus

22- Hz. Zekeriya

23- Hz. Yahya

24- Hz. İsa

25- Hz. Muhammed



Kendisine Kitap Gönderilen Peygamberler Hangileridir?



Kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul denir.



1- Hz. Muhammed:



Son peygamber Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğdu. İlk vahiy inzivaya çekildiği Hira Mağarasında geldi. İndiği yere göre Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılan sureler toplam 23 yılda nazil oldu.



2- Hz. İsa:



Hz. İsa M.Ö 4. yüzyılda doğmuştur. Hristiyan ve Yahudilere göre çarmıha gerilmişti. Kendisine indirilen kutsal kitabın adı İncil'dir. Ancak vefatının ardından havariler tarafından yazılan dört farklı İncil ortaya çıkmıştır. İncillerin isimleri şunlardır: Matta, Yuhanna, Markos ve Luka



3- Hz. Musa:



M.Ö. 1391 yılında Mısır'da doğdu. Daha sonra Firavun ile mücadelesinde kendisine yardımcı olması için kardeşi Hz. Harun da peygamber olarak görevlendirildi. Kendisine indirilen kitabın adı Tevrat'tır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Tevrat'ın din adamları tarafından tahrif edildiği yazılıdır.



4- Hz. Davut:



Kuran'ı Kerim'de adı 16 kez geçen Hz. Davut, Kudüs'te doğdu. Kendisine gönderilen kutsal kitabın adı Zebur'dur.



Ulu'l Azm Peygamberleri Kimlerdir?



En sabırlı ve azimli peygamberlere Ulu'l Azm adı verilir.



1- Hz. Muhammed - Habibullah

2- Hz. Musa - Kelimullah

3- Hz. İsa - Kelimullah

4- Hz. İbrahim - Halilullah

5- Hz. Nuh - Neciyullah