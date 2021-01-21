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    21.01.2021 - 05:16 |

    Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir? Sırasıyla Peygamberler…

    Birçok kaynağa göre toplam 124 bin peygamber gönderilmiştir. Bazı kaynaklarda ise gönderilen peygamber sayısı 224 bindir. Kuran'ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçer. Dinimize göre ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed'dir. Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileri? Merak eden okurlar için sırasıyla derledik.

    Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir? Sırasıyla Peygamberler…


    Allah'ın elçisi olan peygamberler, içinde yaşadıkları toplumu uyarmak için gönderilmiştir. Başta Hz. Muhammed olmak üzere birçok peygamber, hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır. Bununla birlikte hiçbiri mücadelesinden vazgeçmemiş ve insanları dine çağırmaya devam etmiştir. Buhari'nin aktardığı bir hadis şöyledir: ''Sağ elime güneşi sol elime de ayı verseler, dinimden vazgeçmem.''

    Kur'an'ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir?

    1- Hz. Adem:
    2- Hz. İdris
    3- Hz. Nuh
    4- Hz. Salih
    5- Hz. Hud
    6- Hz. İbrahim
    7- Hz. Lut
    8- Hz. İsmail
    9- Hz. İshak
    10- Hz Eyüp
    11- Hz. Yusuf
    12- Hz. Yakup
    13- Hz. Şuayb
    14- Hz. Musa
    15- Hz. Harun
    16- Hz. Zulkifl
    17- Hz Davud
    18- Hz. Süleyman
    19- Hz Elyesa
    20- Hz İlyas
    21- Hz. Yunus
    22- Hz. Zekeriya
    23- Hz. Yahya
    24- Hz. İsa
    25- Hz. Muhammed

    Kendisine Kitap Gönderilen Peygamberler Hangileridir?

    Kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul denir.

    1- Hz. Muhammed:

    Son peygamber Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğdu. İlk vahiy inzivaya çekildiği Hira Mağarasında geldi. İndiği yere göre Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılan sureler toplam 23 yılda nazil oldu.

    2- Hz. İsa:

    Hz. İsa M.Ö 4. yüzyılda doğmuştur. Hristiyan ve Yahudilere göre çarmıha gerilmişti. Kendisine indirilen kutsal kitabın adı İncil'dir. Ancak vefatının ardından havariler tarafından yazılan dört farklı İncil ortaya çıkmıştır. İncillerin isimleri şunlardır: Matta, Yuhanna, Markos ve Luka

    3- Hz. Musa:

    M.Ö. 1391 yılında Mısır'da doğdu. Daha sonra Firavun ile mücadelesinde kendisine yardımcı olması için kardeşi Hz. Harun da peygamber olarak görevlendirildi. Kendisine indirilen kitabın adı Tevrat'tır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Tevrat'ın din adamları tarafından tahrif edildiği yazılıdır.

    4- Hz. Davut:

    Kuran'ı Kerim'de adı 16 kez geçen Hz. Davut, Kudüs'te doğdu. Kendisine gönderilen kutsal kitabın adı Zebur'dur.

    Ulu'l Azm Peygamberleri Kimlerdir?

    En sabırlı ve azimli peygamberlere Ulu'l Azm adı verilir.

    1- Hz. Muhammed - Habibullah
    2- Hz. Musa - Kelimullah
    3- Hz. İsa - Kelimullah
    4- Hz. İbrahim - Halilullah
    5- Hz. Nuh - Neciyullah

     

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