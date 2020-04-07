La Havle Nedir? La Havle Vela Kuvvete İlla Billah Fazileti Ne Anlama Gelir?

Lahavle dua olarak ve uzun hali ile okunduğunda, güç ve kudretin Allah’ta olduğunu ve yalnızca Allah’tan geldiğini söylemektedir.



La Havle Nedir?



İslam alimleri tarafından büyük bir zikir olarak kabul edilen Lahavle, sıkıntıdaki kul ile Rabbi arasında görünmez bir köprü olarak kabul edilmektedir.



Lahavle duası; nazar, zulüm, büyü, yoksulluk gibi akla gelebilecek her derdin ilacıdır. Bu duanın samimi bir şekilde içtenlikle okunduğunda geri çevrilmeyeceğine inanılmaktadır.



La Havle Vela Kuvvete İlla Billah Fazileti Ne Anlama Gelir?



Lahavle duasının 99 derdi giderecek fazileti olduğu buyurulmuştur. Bu faziletler arasında en düşüğü kalpteki sıkıntıların giderilmesidir. Ayrıca günde 100 kere Lahavle duası okuyanların fakirlikten de kurtulacağı, rızkının bereketleneceği buyurulmaktadır. Bu dua, yatarken de okunabilmektedir. Yatmadan önce söylenen Lahavle sözcüğü ile dünya belaları kişiden uzaklaşmaktadır.