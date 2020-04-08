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    08.04.2020 - 19:12 |

    Mukadderat Nedir? Mukadderat Etmek Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mukadderat Anlamı

    Mukadderat sözcüğü günümüzde çok sık kullanılmayan bir kelimedir. Ancak bazı yerlerde cümle içinde geçtiği için birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir sözcüktür. Birçok kişi TDK'de mukadderat nedir şeklinde araştırma yapmaktadır. Mukadderat kelimesinin anlamı hakkında çok farklı detaylar mevcuttur.

    Mukadderat Nedir? Mukadderat Etmek Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mukadderat Anlamı

    Cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilen mukadderat kelimesi dilimize Arap dilinden geçmiş bir sözcüktür. Eski Türkçede kullanılan bu sözcük, günlük hayatta sık kullanılmasa da zaman zaman karşılaşılmaktadır. Sözcüğün kelime anlamı TDK'de yazgı ve kader olarak geçmektedir.

    TDK'ye Göre Mukadderat Nedir?

    Mukadderat sözcüğünün TDK'ye göre anlamını merak edenler vardır. Bu kelime yazgı, kader, alın yazısı anlamlarını taşımaktadır. Dilimize Arapçadan geçmiş olmakla birlikte kudret kökeninden gelmektedir.

    Cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir.

    Örnek bir cümle şöyledir:

    " Mukadderat alnımıza böyle yazıldıysa elden bir şey gelmez."

    Mukadderat Etmek Kısaca Ne Demektir?

    Mukadderat etmek sözcük grubu mukadderat kelimesinin farklı kullanımlarından biridir. Kelime cümle içinde etmek fiili ile birlikte kullanıldığı zaman tür değiştirmektedir. Mukadderat etmek yazgıyı kabul etmek, kadere razı gelmek anlamlarına gelmektedir.

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