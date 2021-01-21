Münker Ve Nekir Melekleri Görevleri Nelerdir? Kabirde Soracakları Sorular Neler Olacaktır?

Ölümden sonra olan kabir hayatı hakkında rivayet edilen ayet ve hadislere göre Münker ve Nekir melekleri hakkındaki bilgilere ulaşılmaktadır. Münker ve Nekir melekleri diğer bir adıyla sorgu melekleri olarak bilinen meleklerdir.

Münker ve Nekir Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Münker ve Nekir melekleri diğer melekler gibi Allahu Tealayı zikreden meleklerdendir. Münker ve Nekir meleklerinin görevleri kabir hayatının ilk anlarından itibaren kişiyi sorgulayan melekler olarak bilinmektedir. Kabirde gelip kişinin dini ve imanı hakkında sorular soran melekler kişinin amelleri karşılığında cevap alabilmektedir. Kişinin kendisi cevap vermese de eli ayağı ve bütün uzuvları yaptıklarını ve amellerini söyleyecektir. Kabir aleminde sorgu ile görevli melekler her ince ayrıntıya vakıf olabilen kişinin amelleri karşısında iyi veya kötü şekillerde kişiye görünebilen meleklerdir.

Kabirde Soracakları Sorular Nelerdir?

Münker ve Nekir melekleri kabir aleminde ölen kişinin yanına gelerek sorguya başlamaktadırlar. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Sorularını soran melekler iman ve amel olarak hangi vasıfların taşındığını öğrenmekle görevlidirler. Kişinin sorulara cevap vermesi imanı sayesinde mümkün olmaktadır. Kalbi imanı olmayanın kabir de de imansızlığı ortaya çıkmaktadır.

Münker Ve Nekir Melekleri Ölen Kişiyi Sorguya Ne Zaman Çekerler?

Münker ve Nekir melekleri ölen kişinin kabre koyulmasından hemen sonra sorgu için gelecekleri ayet ve hadislerde bildirilmektedir. Hadisi şeriflerde ölen kişinin sorgusunun kurbanda bir hayvanı kesip parçalanması kadar sürede gerçekleşeceği hakkında rivayetler bulunmaktadır. Ölen kişinin ilk kabre konulduktan sonra yalnız bırakılmaması ve kabrin başında sorulacak suallerin cevaplanarak ölen kişiye hürmet edilmesi gerekmektedir.

Münker Ve Nekir Sorgusundan Sonra Ne Olmaktadır?

Münker ve Nekir melekleri sorgularını bitirdikten sonra kişiye eğer cennetlik ise cennetteki mekanını gösterirler ve selamette olduğunu bildirirler. Eğer ölen kişi cehennemlik ise cehennemdeki yerinin gösterilmesi ve kabrinin daraldıkça daraltılmasını sağlarlar. Cehennemlik olan kişi o görüntüler karşısında dehşete kapılarak öyle bir çığlık atar ki çığlığından yeryüzündeki hayvanat ve bitkiler hatta cinler rahatsız olmaktadır. Münker ve Nekir melekleri cennetle müjdelenen kişiye cennet mekanını gösterdiklerinde ise o kişi kendini rahatlamış ve huzurda hisseder şekilde kabri genişletilmektedir.