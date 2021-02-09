Müstehap Nedir? Müstehap Orucu, Müstehap Namaz Ve Müstehap Sünnet Ne Anlama Gelir?

Müstehap kelimesi aynı zamanda adab ve mendub olarak da bilinmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından bir kaç kez de olsa yapılmış olan davranışlar olarak ifade edilebilir. Yapılmasının sevabı vardır ancak yapılmaması durumunda günahı olmayan davranışlardır.



Müstehap Nedir?



Müstehap, Allah'ın yapıldığında hoşnut olduğu güzel işlerdir. Müstehap olarak ifade edilen davranışları Peygamber efendimiz (s.a.v) hayatında bir kaç kez yapmıştır. Yapılması durumunda sevabı oldukça fazla olan davranışlar müstehap olarak isimlendirilmektedir. Dini açıdan yapılması iyi olan, hayırlı ve güzel davranışlar olarak ifade edilebilir. Müstehap olan davranışları ve ibadetleri günlük hayat içerisinde uygulamak kişiye oldukça büyük kazanımlar el de etmesi için fırsat sağlamaktadır.



Müstehap Orucu, Müstehap Namaz ve Müstehap Sünnet Ne Anlama Gelir?



Müstehap Orucu:

● Her haftanın pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak,

● Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında altı gün oruç tutmak,

● Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak olarak ifade edilebilir.

Müstehap Namaz:

● Müstehap namaz aynı zamanda da nafile namazlar olarak bilinmektedir ve oldukça fazladır.

● Kuşluk Namazı

● Teheccüd (Gece) Namazı

● Ğufeyle Namazı

● Vüteyre Namazı bir kaç tanesi olarak sayılabilir.

Müstehap Sünnet:

● Müstehap, kelime anlamı olarak sevilen şey manasına gelmektedir.

● Sünnet, Peygamber efendimiz (s,a,v) tarafından devamlı olarak yapılan ve terkedilmeyen davranışlar olarak ifade edilmektedir. Ancak müstehap ise Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından sadece bir kaç defa yapılmış olan davranışlardır.