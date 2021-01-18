Müziksiz İlahiler Nelerdir? Çalgı Olmadan Söylenen En Güzel İlahiler

İnternet üzerinde araştırıldığında müziksiz olarak söylenen ve her biri birbirinden güzel olan ilahilere erişim mümkün olmaktadır.

Müziksiz İlahiler Nelerdir?

Müziksiz ilahiler, dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahiler olma özelliğine sahiptirler. Bu anlamda özellikle de mübarek günlerde huzur bulmak için dinlemek isteyenlerin sayısı daha da artmaktadır. Müziksiz ilahiler özellikle kandillerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlenmektedir. İlahileri müziksiz dinlemek isteyenlerin cevabını en çok merak ettikleri konulardan biri müziksiz ilahiler nelerdir şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde internet ortamında çok fazla sayıda müziksiz ilahiler bulunmaktadır. Bu ilahiler ise şunlardır;

- Müziksiz olarak söylenen "Allahu Allah" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Ademoğlu Aç Gözünü" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen " Seviyorum Rabbim Seni" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Şol Cennetin Nehirleri" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen " La İlahe İllah" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Ey Rahmeti Bol Padişah" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Sordum Sarı Çiçeğe" ilahisi,

- Müziksiz olarak söylenen "Ötme Bülbül" ilahisi, müziksiz olarak internette aratılarak dinlenebilecek ilahiler arasında yerini almaktadır.

Çalgı Olmadan Söylenen En Güzel İlahiler

Çalgı olmadan söylenen en güzel ilahileri bulmak ve huşu içinde dinlemek arzusunda olan pek çok insan bulunmaktadır. Müziksiz ilahi özellikle mübarek günlerde çok daha fazla merak konusu olmakta ve insanları bu yönde bir arayışa yöneltmektedir. Çalgı olmadan söylenen en güzel ilahileri şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır. Bunlar;

- Çalgı olmadan söylenen " Medine İncisi " ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Zikir " ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Can Vermişler" ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Eyle Beni" ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Ravzaya Damla" ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Resülün Gülleri " ilahisi,

- Çalgı olmadan söylenen " Gel Kardeşim Uyan" ilahisi,

​​​​​​​- Çalgı olmadan söylenen " Selam Götürün" ilahisi,

​​​​​​​- Çalgı olmadan söylenen " Havar Geylani " ilahisi,

​​​​​​​- Çalgı olmadan söylenen " Yazar Kalemim" ilahisi,

​​​​​​​- Çalgı olmadan söylenen " Şefaat Eyle" ilahisi gibi dinlene bilecek birbirinden güzel ilahiler bulunmaktadır, Bu ilahi isimlerini internette aratarak kolaylıkla bulabilir ve zevk alarak dinlemeye başlayabilirsiniz.