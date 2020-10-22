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    22.10.2020 - 02:25 |

    Namazlar Kaç Rekat? Sırasıyla Vakit Namazlarının Rekat Sayıları

    Dinimizin direği olarak kabul ettiğimiz ve Allah tarafından bize farz kılınan namaz, hem ruh sağlığı için hem de beden sağlığı için olmazsa olmaz değerin en başında yer alıyor. Bu doğrultuda ilerlemek için namazın hangi vakitlerde kaç rekat kılındığını bilmek gerekiyor. Namaz hangi vakitlerde ve kaç rekat kılınır sorusunun yanıtını sizin için derledik.

    Namazlar Kaç Rekat? Sırasıyla Vakit Namazlarının Rekat Sayıları

    Dinin direği namazın toplamda kaç vakit olduğu konusu sık sık karşımıza çıkıyor. Vakit namazlarının toplam rekat sayısı ve hangi vakitlerde kaç rekat kılınması gerektiği oldukça önemli bir konudur. Günde beş vakit namaz kılmanın farz olduğu tüm Müslümanlarca bilinmektedir. Fakat ayrıntılı olarak bilmek ve uygulamak çok daha nemli bir konudur.

    Sırasıyla Vakit Namazlarının Rekat Sayıları

    Günde beş vakit namaz kılınır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Namazların rekat sayıları ise şu şekildedir.

    - Sabah Namazı Rekat Sayıları

    Sabah namazı güneşin doğu işe imsak vakti arasındaki süre içinde kılınır.
    4 rekattır. Sırası ile 2 sünnet, 2 farz.

    - Öğle Namazı Rekat Sayıları

    Öğle namazı öğle vaktinde kılınır. Ancak günlerin uzaması ve kısalması ile alakalı olarak her zaman aynı dakikada kılınmaz.

    10 rekattır. Sırası ile, 4 ilk sünnet 4 farz ve 2 son sünnet.

    - İkindi Namazı Rekat Sayıları

    İkindi namazı öğle namazının bitiş zamanından sonra kılınabiliyor. Ancak bitişinin ilk 45 dakikasında kılınması tavsiye edilmiyor. Ezandan sonra kılınması daha doğru olarak kabul ediliyor.

    8 rekattır. Sırası ile, 4 sünnet, 4 farz

    - Akşam Namazı Rekat Sayıları

    Güneşin tamamen batması ile akşam namazı vakti başlar.

    5 rekattır. Sırası ile, 3 farz, 2 sünnet

    - Yatsı Namazı Rekat Sayıları

    Akşam namazından sonra yatsı ezanıyla kılınır.

    10 rekattır ve ek olarak 3 rekat vitr namazı vardır. Bunlar sırası ile 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitr.

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