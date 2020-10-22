Namazlar Kaç Rekat? Sırasıyla Vakit Namazlarının Rekat Sayıları

Dinin direği namazın toplamda kaç vakit olduğu konusu sık sık karşımıza çıkıyor. Vakit namazlarının toplam rekat sayısı ve hangi vakitlerde kaç rekat kılınması gerektiği oldukça önemli bir konudur. Günde beş vakit namaz kılmanın farz olduğu tüm Müslümanlarca bilinmektedir. Fakat ayrıntılı olarak bilmek ve uygulamak çok daha nemli bir konudur.



Sırasıyla Vakit Namazlarının Rekat Sayıları



Günde beş vakit namaz kılınır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Namazların rekat sayıları ise şu şekildedir.



- Sabah Namazı Rekat Sayıları



Sabah namazı güneşin doğu işe imsak vakti arasındaki süre içinde kılınır.

4 rekattır. Sırası ile 2 sünnet, 2 farz.



- Öğle Namazı Rekat Sayıları



Öğle namazı öğle vaktinde kılınır. Ancak günlerin uzaması ve kısalması ile alakalı olarak her zaman aynı dakikada kılınmaz.



10 rekattır. Sırası ile, 4 ilk sünnet 4 farz ve 2 son sünnet.



- İkindi Namazı Rekat Sayıları



İkindi namazı öğle namazının bitiş zamanından sonra kılınabiliyor. Ancak bitişinin ilk 45 dakikasında kılınması tavsiye edilmiyor. Ezandan sonra kılınması daha doğru olarak kabul ediliyor.



8 rekattır. Sırası ile, 4 sünnet, 4 farz



- Akşam Namazı Rekat Sayıları



Güneşin tamamen batması ile akşam namazı vakti başlar.



5 rekattır. Sırası ile, 3 farz, 2 sünnet



- Yatsı Namazı Rekat Sayıları



Akşam namazından sonra yatsı ezanıyla kılınır.



10 rekattır ve ek olarak 3 rekat vitr namazı vardır. Bunlar sırası ile 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitr.