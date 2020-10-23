Hz. Muhammed, dört kez umreye gidişini tamamlamış olup, her umre sürecini farklı aylarda ve ayrı umre gidişatlarıyla yapmıştır.



Peygamber Efendimiz Kaç Kere ve Hangi Yıllarda Umre Yapmıştır?



Peygamber efendimizin genel olarak kabul görmüş umre gidişi, toplamda dört olarak bilinmektedir. Ancak buna ilaveten peygamber efendimizin iki kez umre yaptığını söyleyenler de bulunmaktadır. Bu durumu ise umre ve Hudeybiye umrelerinde gerçekleştirdiği veda haccını saymayarak, dile getirmektedirler. Bunun dışında Hz. Muhammed'in üç kez umre yaptığını söyleyenlerde olmuştur. Bunu da veda haccında gerçekleştirdiği umreyi saymayarak, genelde ifade etmektedirler.



Peygamber efendimizin üç kez umre gidişatı, Kadı İyad tarafından sahih olduğu söylemektedir. Ancak peygamber efendimiz, veda haccında gerçekleştirmiş olduğu umre eylemini niyet ederek bir yola çıkmamış, tam aksine Hacc-ı kıran yapmak istemiştir. Bundan dolayı günümüzde müslüman toplumların büyük ölçüleri, Hz. Peygamber efendimizin, dört kez umreye yaptığını tanımaktadır.



Peygamber efendimiz tüm umre ziyaretlerini, genellikle zilkade ayı içerisinde gerçekleştirmiştir. Ancak veda haccında yapmış olduğu umre hariç, zilkade ayı içerisinde yer almamaktadır. Bu yüzden günümüzde halen tartışılan bir konu halini korumaktadır. Zilkade ayı üzerinden ilk sene Hudeybiye umresini gerçekleştiren peygamberimiz, ikinci senesinde yine aynı ayda kaza umresini tamamlamıştır.



Hz. Muhammed'in yapmış olduğu kaza umresi ise hicretin sekizinci senesine yani Huneyn ganimet parçalarının bölüştürüldüğü zamana denk gelmektedir. Bunun dışında peygamber efendimiz, zilkade ayı dolayısıyla Ci'rane umresini yapmış, Veda haccında da Hacc-ı kıran ederek, son umre ziyaretini gerçekleştirmiştir.