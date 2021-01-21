Peygamber Efendimizin Kabri Nerededir, Hangi Mescidin İçerisindedir?

Bilindiği üzere İslam alemi için Mekke ve Medine olmak üzere iki kutsal şehir bulunmaktadır. İşte peygamber efendimizin kabri de, vefatından sonra Medine'ye defnedilmiştir.

Peygamber Efendimizin Kabri Nerededir?

Peygamber efendimizin kabri, İslam alemi için kutsal şehirlerden biri olan Medine'de yer almaktadır. Peygamber efendimizin kabri, Medine şehrinin içinde bulunan Yeşil Türbe'nin altında bulunur. Peygamber efendimizin yattığı bu türbenin hemen önünde altın parmaklıklar bulunur ve bu altın parmaklıklı bölüme "Şebeke-i Saadet" denir. Bu bölümün özel işlerini ve hizmetini gerçekleştiren kişilerin dışında herhangi birinin buraya girmesi yasaktır.

Aynı zaman peygamber efendimizin kabrine ravza-i mutahhara denmektedir. Aynı zaman bu bölüm Riyazul Cenne, yani cennet bahçeleri olarak da adlandırılmaktadır. Mescid-i Nebevi, Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'dan sonra İslam alemi açısından en kutsal kabul edilen yerdir.

Peygamber Efendimizin Kabri Hangi Mescidin İçindedir?

Peygamber efendinizim kabri Medine'de, Mescid-i Nebevi'nin içinde bulunmaktadır. Bu mescidin içerisinde peygamber efendimizin dışında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in de kabirleri bulunur.

Peygamber Efendimiz Ne Zaman ve Nerede Vefat Etti?

Peygamber efendimiz, 8 Haziran 632 tarihinde Medine'de, eşi Hz. Aişe'nin yanında vefat etmiştir. Peygamber efendimiz öldüğü tarihte 63 yaşında bulunmaktadır. Hadisler ve islam kaynaklarına bakıldığı zaman peygamber efendimizin ölmeden önceki veda hutbesine yaklaşık 100 bin müslümanın katıldığı söylenmektedir. Aynı zamanda peygamber efendimiz öldükten sonra cenazesine yalnızca 17 kişinin katıldığı rivayet edilmektedir.

Peygamber efendimizin vefatı ve gömülmesi arasında 2 gün süre bulunmaktadır. Bu süre zarfında Hz. Ali ve Hz. Ebubekir peygamber efendimizin yanı başından hiç ayrılmamışlardır.

Peygamber Efendimizin Kabri Ziyaret Ediliyor mu?

Medine şehrinde, Yeşil Türbe içerisinde bulunan peygamber efendimizin kabri ziyaret edilebiliyor fakat içine girilemiyor. Peygamber efendimizin kabrinin içine yalnızca, kabrin temizliği ve özel hizmetlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş olan kişiler girebiliyor. Buraya giden ziyaretçiler, peygamber efendimizin kabri karşısında durur ve burada salat-u selam okurlar.

Son yıllarda birkaç defa farklı kaynaklarda peygamber efendimizin kabrinin taşınacağına dair haberler çıksa da, bu haberlerin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda henüz bir bilgi bulunmamaktadır.