Safer ayı ne zaman başlıyor, bela ayı mıdır? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Dini Günler Takvimine göre Muharrem ayından sonra gelen aya Safer ayı adı verilmiştir. Safer ayının bela ve çok musibet ayı olduğuna ilişkin rivayetler cahiliye dönemine ait söylentiler olup dinimizde bu açıklamaların yeri yoktur. Safer ayına özel bir ibadet olmadığı gibi bu ayda da her ayda olduğu gibi bol bol Allah'ı zikretmek, Kuran-ı Kerim okumak, Beş vakit namazı yerine getirmek, Oruç tutmak gibi Allah ile kul'u yakınlaştıracak olan ibadetler Safer ayı içerisinde yapılabilir. İşte Safer ayı hakkında merak edilenler...

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞIYOR?

Dini Günler takvimine göre Safer ayı bugün başladı.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)