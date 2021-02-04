Salavat Nedir, Nasıl Getirilir? Salavat Kelimesinin Türkçe Anlamı Ne Demek?

Salavat özellikle mübarek günlerde, kandillerde ve cuma namazlarında getirilir. Anlamı son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar uzanan tarihi ile beraber önemli bir anlama sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda bunun anlamını bilen pek çok kişi ise nasıl salavat getireceği konusunda da bilgi almaya çalışmaktadır.



Salavat Nedir?



Salavat, Hz. Muhammed ile beraber onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek amaçlı Müslümanlar tarafından okunmuş olan duadır. Türkçe ve Arapça üzerinden anlamları ile beraber günümüze değişik amaçlar altında salavat getirmek mümkün. Bu doğrultuda Cuma ibadetleri ile beraber kandil ya da mübarek günlerde salavat getirebilir. Tabii bunu doğru ve eksiksiz bir şekilde ele almak, bu şekilde yapmak büyük bir öneme sahiptir.



Salavat Nasıl Getirilir?



Genel olarak Hz. Muhammed'in isminin söylenmesi ile beraber, hemen ardından ‘Sallallahu aleyhi ve sellem’ biçiminde salavat getirilir. Türkçe olarak anlamı ise, ‘Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun,’ biçiminde karşılık buluyor. Aynı zamanda en yaygın şekilde ele alınan diğer salavat getirme yöntemi ise, ‘Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed,’ biçiminde söylemek suretiyle salavat getirilir. Bu salavat son olarak ise, ‘Sallallahu aleyhi ve sellem, vesselam’ cümlesi ile beraber sona erer.



Aynı zamanda kısa şekilde salavat getirme yöntemi de bulunmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için ise yapılması gereken, ‘Allahümme salli ala Muhammed,’ şeklinde ifade etmek suretiyle salavat getirmek mümkün. Türkçe karşılık olarak anlamı ise, ‘Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle,’ şeklinde ele alınmakta ve kullanılmaktadır.



Salavat Kelimesinin Türkçe Anlamı Ne Demek?



Pek çok kişi nasıl salavat getirilmesi gerektiğini merak ederken, aynı zamanda bunun Türkçe anlamını da öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda genel olarak Salavat nedir sorusunun cevabı ile beraber Türkçesi de şu şekilde ele alınabilir; ‘Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun.’ Bu anlam 1. ifade üzerinden ele alınır. Aynı zamanda ikinci ifade ve Türkçe anlamı açısından ise, ‘Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selami eyle, şeklinde kullanılır. Genel olarak bu anlamları ile beraber hem Arapça hem de Türkçe üzerinden amaca göre farklı zamanlarda salavat getirebilirsiniz.