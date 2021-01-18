Şifa Ayetleri Ve Anlamları: Şifa Bulmak İçin Okunması Gereken Ayetler

Şifa bulmanın en iyi yolu şifa ayetlerine temas etmektir. Temas etmek şifa ayetlerinin okunması anlamına gelir. Bu ayetlerin okunması sırasında ve öncesinde yapılması gerekenler vardır.

Şifa Ayetleri Nelerdir?

Şifa ayetleri Kuran-ı Kerimin pek çok yerinde yer almaktadır. Onlardan bazıları şu şekildedir:

Nahl Sûresi, 69. Ayet

"Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)"

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

"Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)"

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

"Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)"

Fussilet Sûresi, 44. Ayet

"Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')"

Şifa İçin Okunması Gereken Ayetlerin Anlamı Nelerdir?

Tüm şifa ayetleri Arapça bilmeden de okunulabilir. Buna rağmen Arapçayı çok iyi telaffuz edemeyenler olabilir. Onlar da kendi dillerindeki çeviriler için bu duaları okuyabilir. O ayetlerin anlamları da şu şekildedir:

Nahl Sûresi, 69. Ayet

''Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Fussilet Sûresi, 44. Ayet

“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Şifa Bulmak İçin Okunan Ayetler Nasıl Okunmalıdır?

Şifa bulmak için okunan ayetleri şifa bulmak isteyen kişi okuyabilir. Kendisine şifa getireceğini inanarak okuması gerekir. Şifa bulmak isteyen kişinin yakını da o kişiye okuyabilir.

Her ayet ardından şifa bulmak isteyen kişinin yüzüne doğru üflenmelidir.

Doğrudan okumak yerine suya da okuma yapılabilir. Bu ayetleri bir kap su üzerine okunur. Ardından da her okumada suya üflenir. Bu şekilde su şifalı hale gelir. Bu suru hasta olan kişi günde iki vakit içer. İçtikten sonra da şifa bulur. Şifa bulduktan sonra suyun devamlı olarak içilmesine gerek yoktur.