Şükür Duaları (Türkçe/arapça):şükür Duası Nasıl Yapılır? Hamd Üzerine Dualar…

Şükür her Müslüman'ın asli görevlerinden birisidir. Zorunluluğu bulunmasa da önem teşkil eden, yapılması gereken bir davranıştır.



Şükür Duaları (Türkçe/Arapça): Şükür Duası Nasıl Yapılır?



Şükür duası çeşitli şekillerde yapılabilen bir duadır. İnsanların Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükrediyorum şeklinde ellerini açıp cümle kurması bile bir şükür duası niteliğine sahip bulunur. Bu duanın bir de herkes tarafından yapılan bir şekli vardır. Bu şükür duasının Arapça hali: Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.



Türkçesi ise: Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır.



Hamd Üzerine Dualar



Hamd üzerine her türlü dua okunabilmektedir. Bu dua şükür duası şeklinde adlandırılan duaları okumakla olur. Bunun yanı sıra kişinin Allah'ın nimetlerini şükretmek niteliğinde cümleler kurması da şükür duası niteliğindedir.