Tecehhüd (Gece Namazı) Nedir? Tecehhüd Namazı Ne Zaman Ve Ne Zaman Kılınır?

Kılmanın kişinin inisiyatifinde olduğu ve kıldığında kat kat sevap alacağı, kılmadığında herhangi bir yaptırımın olmayacağı nafile namazlar bulunur. Nafile namazlardan biri de ve Peygamberimiz Muhammed (sav)’in kıldığı nafile namaz olan gece namazı (teheccüd namazı) vardır. Gece namazı Müslüman alemince de en bilinen ve en çok kılınan nafile namazlardandır

Allah İsra Suresinde Muhammed (sav)’e teheccüd namazını farz kılmıştır. Fakat Müslümanlar için nafile kılınan bu namaz ile ilgili birçok hadis bulunur. Hadislerden birinde Muhammed (sav)’in “ farz namazların dışındaki en faziletli olan namaz, gece namazıdır” şeklinde buyurduğu bildirilmiştir. Oldukça fazileti olan ve devamlı olarak kılınmaya çalışıldığı takdirde kişinin dünyasında ve ahiretinde büyük faydalar vereceğini bildiren birçok hadi bulunur

Tecehhüd (Gece Namazı) Nedir?

Teheccüd namazı yani gece namazı yatsı namazının ardından bir miktar uykunun ardından kılınacak olan nafile namazdır. Teheccüd namazı iki rekat olarak kılınabileceği gibi on iki rekatta kılınabilecek olan ve iki rekatta bir selam verilerek kılınmasının daha faziletli olduğu namazdır.

Tecehhüd Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı yatsı namazından sonra bir miktar uyuyup uyanınca sabah namazı vakti girene kadarki süre içerisinde kılınabilen bir nafile namazdır. Kişi gece namazına kalkacağından emin olduğu takdirde vitr namazını gece namazının ardından kılmak için bırakabilir.

Teheccüd namazını en az iki rekat en çok da on iki rekat olarak kılmak mümkündür. Teheccüd namazını iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faydalıdır. Abdest alındıktan ve namaz için hazırlanıp kıbleye yöneldikten sonra niyet edilir ve Allahu Ekber denilerek namaza başlanır. Subhaneke duası okunur. Ardından Euzu besmele çekilir Fatiha suresi ve Kuran’dan en az kısa olan üç ayet veya üç ayet miktarınca uzun bir ayet okunur. Ruküya gidilir ve ardından Secdeye varılır. Doğrulunur ve tekrar secdeye varılır. İlk rekat bu şekilde tamamlandıktan sonra ikinci rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Ardından yine Kuran’dan en kısa üç ayet ya da üç ayet miktarınca uzunluğa sahip bir ayet okunarak Rükuya gidilir. Ardından Secdeye varılır, doğrulunur ve tekrar secdeye varılır. Oturulur ve Ettahiyyatu, Salli – Barik ve Rabbena duaları okunur. Önce sağa sonra sola Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah denilerek selam verilir ve namaz tamamlanır.