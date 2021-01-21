Tecvid Nedir, Kuralları Nelerdir? Kuran'ı Kerim'i Güzel Okumak İçin Kurallar

Tecvid, kıraatin içerisinde yer alan, seslerin çıkışına uzunluğuna ve kısalığına göre çıkmasıdır. Arapça bir terimdir ve Kuran-ı Kerim okuma yöntemidir. Kuran-ı Kerim'i kuralına uygun bir şekilde okumak için tecvid kurallarının bilinmesi gerekir.

Tecvid Nedir, Kuralları Nelerdir?

Kuran-ı Kerim okuma yöntemi olarak tanımlanan tecvid, kelimelerin inceliği, kalınlığı, ağızdan çıkış özelliğine göre farklılık göstermektedir. Çıkış bölümlerine göre tecvid farklı bölümlere ayrılmaktadır. Burun, burun sonu, geniz, üst dudak, alt dudak, dilin her iki yan kısmı, dilin ortası, dilin sonu, halkın aşağısı, halkın ortası, halkın yukarısı, boğaz, cevlin evveli gibi kısımlar tecvidin kısımlarıdır.

Dudak harfleri, b, v ve mim. Ön diş harfleri tı, peltek se, te, sad, sin, zı, peltek ze, ze, dal. Dilin ortasındaki harfler, cim, lam, nun, ra, şın ve ye harfidir. Dilin sonunda bulunan harfler kef ve kaf harfleridir. Boğaz yani halk harfleri Ha ve Ga harfidir. Bu harfler boğazdan çıkar. Halkın ortasındaki harfler, ha ve ayn harfleridir.

Halkın sonu cevlinin evveli yani göğüsten çıkan harfler güzel e, elif ve he harfleridir. Dilin yan kısımlarından çıkan harf dat harfidir.

Peltek olan harfler se, dal, zel, zı ve dat harfleridir. Bu harfler dilin dişlerin arasına hafifçe sıkıştırılması ile çıkan harflerdir. Bu nedenle peltek harf denilmektedir.

Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Kuralı

Tecvid kuralları ile okumak vaciptir. Kuran-ı Kerim'i bu kurala göre okunmadığında başka manalar çıktığı için her Müslümanın tecvidli Kuran okuması gerekir. Tecvid Kuralları şu şekildedir:

1- Harf-i Med harfleri elif, vav ve ye harfleridir. Uzatma harfleridir.

2- Medd-i Muttasıl harfi hemze'dir.

3- Medd-i Munfasıl harfi vav ve ya harfidir.

4- Medd-i Lazım

5- Medd-i Arız

6- Medd-i Lin

7- Tenvin ve Nun-u Sakin. İki üstün, iki esre ve iki ötre Tenvin, nun harfi ile biten kelimeler 'nun-u sakin' dir.

8- İhfa, Tenvin ve nun-u sakinden sonra sad, zel, se, cim şın, gaf, sin, kef, dat, zı, ze, te, dal, tı fe gelirse ihva olur.

9- İzhar, tenvin ve nun-u sakinden sonra elif, ha, haa, ayın, gaa ve he gelirse izhar olur.

10-İklab, tenvin veya nun-u sakinden sonra be gelirse iklab olur.

11- İdgam-ı Meal Gunne, tenvin ve nun-u sakinden sonra ye, mim, nun ve vav gelirse idgam-ı meal gunne olur.

12- İdgam-ı Bila Gunne, tenvin ve nun-u sakinden sonra lam ve ra harfleri gelirse kural uygulanır.

13- İdgam-ı misleyn.

14- İdgam-ı mütecaniseyn.

15- İdgam-ı Mutekaribeyn.

16- İdgam-ı Şemsiyye.

17-İzhar-ı Kameriyye.

18- Kalkale.

19- Lafzatullah

20- Zamir.

21- Hükmü Ra

22- Sekte