Vesvese Duaları: Kalpteki Vesveseyi Gidermek İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Gündelik hayatta birçok şeyden etkilenebiliriz ve bazı vesveselere kapılabiliriz. Bunun içinde bol bol Allah-ü Teala'yı anarak Allah'ı zikrederek vesveseden kurtulabiliriz.



Vesvese Duaları Nelerdir?



Dinimizde birçok konu ile alakalı dua olduğu gibi vesvese için de dua var olmaktadır. Vesvese duası şöyledir ki 'Amentü billahi ve rusulihi hüve'l evvelü hüve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim' duası sık sık okunmalı ve vesvese verecek konulardan uzak durulmalıdır.

OKUNUŞU

''Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim,''

ANLAMI

Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım



Kalpteki Vesveseyi Gidermek İçin Okunacak Dualar Nelerdir?



İbadetlerine düşkün olan Müslümanlara musallat olan şeytan sinsice kişiye yakınlaşır ve içlerine şüphe kuşku koyar. Bu vesveselerden korunmak ve kurtulmak için Allah-ü Teala'yı bol bol zikretmeli abdestsiz isek abdest alarak dua etmeliyiz.



Vesvese den kurtulmak için bu konuya hakim olmak zorundayız ve bilgi sahibi olmalıyız. Her konuda dua etmek bir işe besmele ile başlamak Allah-ü Teala'yı zikretmek dünyevi işlerden uzak kalmak bizleri vesveseden uzaklaştıracaktır. Bunun yanı sıra nas ve felak sureleri de vesvesesi olan kişiler için okunmalıdır diye rivayetler var olmaktadır.