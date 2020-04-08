Vuslat nedir? Vuslat vakti kısaca ne demektir? TDK'ya göre vuslata ermek ne anlama gelir?

Vuslat erişmek, muhabbet duyulan kişiye kavuşmak olarak açıklanmaktadır. Arapça kökenli olan vuslat kelimesi TDK sözlüğünde de yer almaktadır. TDK sözlüğünde vuslat kelimesinin anlamı sevgiliye ulaşmak olarak açıklanmaktadır.

Vuslat Kelimesinin Dini Anlamı

İslam dininde Tasavvuf ilminde vuslat kelimesi kullanılmaktadır. Vuslat, Allah'a erişmek Allah ile birlikte olmak halini anlatan

Vuslat Vakti Kısaca Ne Demektir?

Vuslat tüm kaynaklarda ulaşmak, kavuşmak, erişmek muhabbet duyulan kişiye kavuşmak anlamına gelmektedir. Vuslat vakti, ise kavuşmanın, erişmenin gerçekleştiği zaman dilimini, kavuşma anını ifade etmektedir.

TDK'ya Göre Vuslata Ermek Ne Anlama Gelir?

TDK sözlüğünde vuslata ermek kelimesinin anlamı yer almaktadır. Sözlüğe göre vuslata ermek ise, kavuşmak olarak açıklanmaktadır. Birbirine muhabbet besleyen kişilerin kavuşmasını, özlemin son bulduğu anı, erişme anını ifade etmektedir.