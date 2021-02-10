Yecüc Mecüc Nedir? Yecüc Mecüc İle İlgili Ayetler Ve Hikayeler Nelerdir?

Bu iki ırk hakkında anlatılan birçok hikaye vardır. Bunların arasında en bilineni ise Hz. Zülkarneyn adlı peygamberle ilgilidir. Hz. Zülkarneyn Yecüc ve Mecüc ile uzun yıllar boyunca savaşmıştır. En sonunda onları yerin altındaki bir mahzene hapsetmiştir. Bir gün tüm engelleri aşıp yeryüzüne çıkmaları ise en büyük kıyamet alametlerinden biri sayılır.

Yecüc Mecüc Nedir?

Kuran-ı Kerim'de Yecüc ile Mecüc'ün tepeleri aşıp gelecekleri ve yeryüzünde fitne çıkaracakları yazılıdır. İblis'in soyundan gelen bu iki varlık, Hz. İsa tarafından yok edilecektir.

Bazı din alimlerine göre ise Yecüc ve Mecüc bir mecazdır. Bir hastalık ya da virüs olma ihtimali yüksektir.

Yecüc Mecüc İle İlgili Ayetler ve Hikayeler Nelerdir?

Enbiya Suresi - 96 / 97

Yecüc ve Mecüc tüm engelleri aştığı zaman onlar her tepeden, her dağ başından akın edecekler.

İşte o an size hak olarak vadettiğimiz saat yaklaşmış demektir. Bizi inkar edenlerin gözleri şaşkınlıktan donakalmıştır. ''Biz bundan gafildik, biz kıyametin geleceğinden habersizdik'' derler.

Yecüc ve Mecüc ile ilgili yazılmış kitaplarda bu varlıkların bir duvar ile örüldüğü anlatılır. Bu yaratıklar bu duvarları aşmaya çalışsalar da her zaman engellenirler. Ancak kıyamet gününün öncesinde bu duvar yıkılacak ve Yecüc ile Mecüc serbest kalacaktır. Onların yayılması ile birlikte insanlar ve ülkeler arasındaki düşmanlık artacak, daha sonra Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne inmesi ile birlikte düzen sağlanacaktır.