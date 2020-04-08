Zillet Nedir? Zillet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Zillete Düşmek Ne Anlama Gelir?

Kendinden sıkça söz ettiren ve duyulan Zillet kelimesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zillet; kişinin kendini küçük görmesi, başkalarının kendinden daha üstün olduğunu düşünmesi anlamına gelmektedir. Kelime anlamı açısından zayıf veya üstün her bireyi kendinden yukarıda görmesi ve elini öpmesi durumudur.

Zillet Kısaca Ne Demektir?

Zillet kısaca başkalarını kendinden daha üstün görmek ve kendini onlardan aşağıda görme durumudur. Gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile özellikle televizyonlarda ya da yazılı basında duyulmaktadır. Aynı zamanda gerekli durumlarda halk içinde kullanılıyor.

TDK'ya Göre Zillete Düşmek Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında zillete düşmek, ‘’Aşağılanmak, hor görmek’’ anlamı taşımaktadır. Buna bir örnekle cevap verilecek olursa;

‘’O şaşalı dönemden sonra zillete düşmek gerçekten kötü.’’

Bu anlam kapsamında farklı cümlelerde kullanılabilir.