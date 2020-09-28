Siğil duası nedir? Siğil duası Arapça ve Türkçe yazılışı var mı?

Siğil nasıl geçer sorusu bazı vatandaşları oldukça meraklandırıyor. Dualarla siğili geçirmek isteyenler, siğil duası var mı sorusuna cevap arıyor. İşte siğil duası hakkında merak edilenler...

SİĞİL DUASI NEDİR?

Porf. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldığı bir programda siğil duası var mıdır, nedir sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Siğil duası hakkında öncelikle tıbbi yardıma başvurulmalı, ardından kurşun kalemle siğilin etrafı çizilerek 'Bismillahirrahmanirrahim Allahım acil şifalar ver' diye dua edilebilir."

açıklamasında bulundu.