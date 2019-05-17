En güzel iftar menüsü | Bugün ne pişirsem?

Sebzeli şehriye çorbası, zülbiye, bulgur pilavı, havuç tarator, revani nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışları merak edilen iftar menüsü için harekete geçildi. İşte en lezzetli yemek tarifleri...

SEBZELİ ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 dal pırasa

1 adet havuç

Yarım kabak

7-8 yemek kaşığı domates sosu veya 2-3 adet domates rendesi

1 dolu yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1, 5 çay bardağı arpa şehriye

8 su bardağı sıcak su (Arzuya göre tavuk veya et suyu, ya da bulyon kullanabilirsiniz )

1 tatlı kaşığı tuz (Ben sebzeli tuz kullandım)

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

Pırasayı ince ince doğrayın, yağı koyduğunuz tencere ilave ederek, küp küp doğradığınız havuç ve kabakları da ekleyin. Bu karışımı kavurduktan sonra domates sosu konur ve sıcak su veya tavuk ya da et suyu ekleyin.

Arpa şehriye, tuz ve karabiber ekleyerek, Sebzeler ve şehriyeler yumuşayana kadar, ara ara karıştırarak pişirin.

ZÜLBİYE NASIL YAPILIR?

400 gr dana kuşbaşı eti

400 gr arpacık soğan

10 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağ + 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası ( şart değil ama varsa eklemenizi öneririm)

2 su bardağı haşlanmış nohut

1-2 çay kaşığı kimyon( ben 1 çay kaşığı kullandım)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 gece önceden nohutları ıslatın. Ertesi sabah nohutları haşlayarak süzün ve sarımsakları, soğanları soyup saklama kabına alın.

Miktarı siz belirleyerek, tereyağı tencerede eritin.

Eriyen yağa etleri ekleyin. Etlerin renkleri değişene et kendini tencereden kurtarana kadar bekleyin. Etler sulanınca, tencereye 1 tatlı kaşığı sirke ve 2,5 su bardağı da sıcak su ekleyin.

Etleri yumuşayıp suyunu çekip hafiften yağına kalana kadar kapağı kapalı şekilde kısığa yakın orta ateşte 1-1,5 saat kadar pişirin.

Etler kavrulup yağına kalınca tencereye yıkadığınız arpacık soğanları ve bütün sarımsakları (doğramadan) ekleyin.

Arpacık soğanlar şeffalaşana kadar tüm malzemeyi en küçük ocakta 5 dakika kadar dikkatlice çevirin.

Tencereye salçaları ekleyin ve yine kavurmaya devam edin.

1-2 dakika sonra yemeğe haşlanmış nohutları ve baharatları ekleyin….Şimdi yemeğin üstünü 2 parmak geçecek kadar sıcak su eklemesi yaparak yemeği en küçük ocakta kısık ateşte pişirin.

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adetkuru soğan(yemeklik doğranmış)

1 dişsarımsak

2 adet yeşil biber(doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

2 adetdomates(rendelenmiş)

4 su bardağı su

HAVUÇ TARATOR NASIL YAPILIR?

4 tane havuç

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

Tuz

Havuçları rendeleyin. Sıvı yağ koyduğumuz tavada hafif yumuşayıncaya kadar kavurun.

Ayrı bir kasede yoğurt, tuz, mayonez ve minik minik doğranmış sarımsağı karıştırın.

Soğumuş havuçları da ilave edip tekrar karıştırın.

REVANİ NASIL YAPILIR?

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paketvanili

Şerbeti için, 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye koyun.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyerek, ocaktan alın.

3 yumurtayı bir kabın içerisine kırın. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerini mikser yardımıyla karıştırın.

1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.

Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.

Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin

Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.