‘Güllaç’ın ustasından püf noktalar

Ramazan ayına saatler kala sofraların vazgeçilmez tatlısı ‘güllaç’ tatlıcılarda yerini almaya başladı. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllacın püf noktalarını ise ustası Mehmet Nejat Güllü anlattı.



Ramazan ayının yaz ortasına denk geldiği 2014 yılında, iftar sofralarında hafif gıdalar tercih edilirken, Ramazan’ın gülü güllaç, sofralar için hazırlanmaya başladı. Hafif ve midede ağırlık hissi oluşturmaması sebebiyle özellikle Ramazan aylarında tercih edilen güllaç, iftar sofralarına lezzet katmaya hazırlanıyor. Tatlı severlere hafif lezzetler sunarak sofraları şenlendiren Güllüoğlu, Ramazan ayının en hafif tatlısı ‘güllaç’ı iftar sofralarıyla buluşturuyor. Güllacı Güllüoğlu’yla tanıştıran Mehmet Nejat Güllü, güllacın püf noktalarını anlattı. Güllüoğlu’nda deneyimli ustalar tarafından iftar sofraları için harmanlanan güllaç, tüm malzemelerinin özenle seçilmesi ve hafifliği ile dikkat çekiyor.



“GÜLLAÇ YAPRAĞI SÜTE DOYMALI”



Kağıthane’de bulunan Güllüoğlu imalathanesinde deneyimli usta tarafından bir yandan güllaç harmanlanırken bir yandan da Nejat Güllü iftar sofralarını süsleyen güllacın püf noktalarını anlattı. Güllacın Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olduğunu söyleyen Nejat Güllü, “En büyük özelliği hafif olması, yemesi çok rahat mideyi yormadığı için tercih edilen bir tatlıdır. Güllaç yaprağı çok ince olmalı ve gevrek olmalıdır. Güllaç yaprağı, ılık süt içinde ıslatılır ve tepsiye döşenir. Çok süt koyulmalı, süte doymalıdır. 1 kilogram süte 200 gram şeker koyulur. Süt ocakta kaynatıldıktan sonra içine yavaş yavaş karıştırılarak şeker koyulur. Bu biraz bekletilir. Parmağımızın ucuyla kontrol ederiz ve sütü güllaç yaprağıyla buluşturmaya başlarsınız. Tepsi içine önce süt koyulur. Ardından üzerine ıslatılan güllaç yaprağını yavaş yavaş bol süt ile ıslatıp dizilir. Arasına fındık, fıstık ne istiyorsanız onu atarsınız. Üzerine tekrar ıslanmış vaziyette güllaç yaprağı koyarsınız. Ardından süslemeye geçilir. Süslemesi kiraz, böğürtlen, fındık, fıstık ile süslenir” şeklinde konuştu.



Güllacın hafif tatlı olduğu için yaz aylarında satışının baklavayı geçtiğini kaydeden Güllü, güllaç alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında, “Dışarıda güllaç satın alırken üzerindeki malzemeye bakmak lazım. Sütü iyi emmiş mi ona bakılmalı. Ancak baklava gibi yenildikten sonra daha iyi anlaşılır” dedi.



KİLOSU 25 TL’YE SATILACAK



Güllaca zam yapmadıklarını söyleyen Nejat Güllü, “Bu yıl kilosunu 25 TL’den satacağız. Zam yapmayı düşünmüyoruz. Her ne kadar fındık, süt fiyatları artsa da bu sene ülkemize hoşnut olsun diye zam yapmadan satacağız” diye konuştu.