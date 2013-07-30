Hilesiz baklava sırları

Yaklaşık 13 yıldan bu yana 14 kadınla birlikte unlu mamuller satan işyeri bulunan baklava ustası Göksel Odabaşı, Ramazan bayramına günler kala tatlı siparişlerinin arttığını söyledi. Şimdiden yaklaşık 400 tepsi baklava siparişi aldıklarını kaydeden Odabaşı, en çok cevizli ve fıstıklı baklava ile Kayseri'ye has güllü baklavanın sipariş edildiğini belirtti. Odabaşı, ucuz baklavanın mutlaka bir hilesi olacağını, bu nedenle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.



Glikozlu baklava parlıyor



Baklavayı ucuza getirmek için bazı firmaların şeker yerine glikoz, fıstık yerine de bezelye kullandığına dikkat çeken Göksel Odabaşı, müşterilerin glikozla yapılmış baklavayı görüntüsünden anlayabileceğini dile getirdi. Odabaşı, şöyle konuştu:



"Glikozla yapılmış baklava vitrinde parıl parıl, parıldar. 'Ev yapımı baklava' dediğimiz şekerle yapılmış olan ise ne kadar ışıklandırılırsa ışıklandırılsın, parıldamaz. Fıstık yerine bezelye konulmuş baklava da renk ve kokusundan ayırt edilir. Bezelye çok koyu, yeşil olur. Fıstık onun kadar koyu olmaz ve kendine has kokusu olur."



Baklava ustası Odabaşı, müşterilere tepsi ile değil kilo hesabı ile baklava satın almaları önerisinde de bulundu. Odabaşı, "Bazı büyük marketlerde 'Tepsi baklavada' indirim diye ilanlar görüyoruz. 3 kiloluk tepsideki 2 kilo baklavayı indirimli diye satıyorlar. Alan müşteri de 3 kilo baklavayı indirimli aldığını sanıyor. O nedenle müşterilerin kilo hesabı baklava almaları kendi yararlarına olur" diye konuştu. Göksel Odabaşı, cevizli baklavanın 14, fıstıklı baklavanın ise, 18 TL olduğunu kaydetti ve bundan ucuza satılan baklavalara güvenilmemesi gerektiğini ekledi.