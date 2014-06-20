‘Hurma yerken dişlerinizi kırmayın’

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, Ramazan ayında diş kırılmalarına daha sık rastladıklarını söyleyerek, "Hurma, zeytin ve meyve çekirdekleri gibi sert maddeler, açlık hissiyle algılanmayarak hızla ısırılınca, diş kırılmalarına neden oluyor. İftarda yemeğe yavaş başlanmalı" dedi.



Ramazan ayında dişleri korumak için yenilecek gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Abdullah İlker, "Ramazan ayında normal diş ve protez dişlerin kırılması olayına çok rastlıyoruz. Özellikle iftarda hızla yemeğe başlandığı için hurma, zeytin, meyve çekirdekleri gibi sert maddeler, açlık hissiyle algılanmayarak hızla ısırılınca, diş kırılmalarına neden oluyor. İftarda yemeğe yavaş başlanmalı. Aniden, çok sıcak ve soğuk yemeklerin yenmesi dişe ve dişetlerine zarar vereceği için bu noktaya da dikkat edilmelidir" diye konuştu.



Ramazan bayramlarında fazla tüketilen şeker ve tatlı gibi gıdaların birçok diş sorunlarına sebep olabileceği konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Abdullah İlker, "Şekerin karbonhidratlı olması çocuklar için özellikle çok tatlı geldiği için dişlere önemli zararları vardır. Mesela bir diş 2 senede çürüyecekse bunu 2-3 ay gibi daha kısa bir zamanda dişleri çürütür ve onun neticesinde de diş ağrıları ve kayıpları meydana gelir. Ramazan Bayramı'nda diş fırçalamayı her zamankinden daha itinalı ve daha iyi bir şekilde yapmamız lazım. Özellikle çocuklarda 3 yaşından itibaren diş fırçalama alışkanlığı verilmelidir. Dişi fırçalarken acele etmeden, çok sert olmayan bir fırça ile en az 2 dakika dişlerin tüm yüzeylerini okşayacak şekilde fırçalamak çok iyi olacaktır. Hatta fırçalamadan önce diş ipi kullanılırsa dişlerin arasına girenleri çıkartmalı ve ondan sonra fırçalanmalı" şeklinde konuştu.