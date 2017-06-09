Hurmanın mucizevi faydaları

Sağlıklı yaşam önerileri ile beğeni toplayan Ayşe Tolga, MAG Haziran sayısı için hurmanın mucizevi faydalarına dair yazı kaleme aldı. Günde 1 adet hurma yemenin, dengeli ve sağlıklı beslenme için önemli olduğunun altını çizen Tolga, “Hurma vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir” dedi.

“Uzun süre açlıktan sonra hurma tüketmek, açlığı bastırır, fazla yemek yemeyi engeller”

“Hurma; kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve magnezyum gibi

önemli besinlere sahiptir”

“Kabızlık, kemik gücü ve sağlığı, bağırsak bozuklukları, kansızlık, alerji, kilo alımı, kalp sağlığı, ishal, göz ve kulak sağlığı… Hurmanın saymakla bitmeyen faydalarındandır”

