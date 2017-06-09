BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Hurmanın mucizevi faydaları
    ABONE OL
    09.06.2017 - 10:51 |

    Hurmanın mucizevi faydaları

    Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmanın faydaları neler?

    Hurmanın mucizevi faydaları

    Sağlıklı yaşam önerileri ile beğeni toplayan Ayşe Tolga, MAG Haziran sayısı için hurmanın mucizevi faydalarına dair yazı kaleme aldı. Günde 1 adet hurma yemenin, dengeli ve sağlıklı beslenme için önemli olduğunun altını çizen Tolga, “Hurma vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir” dedi.

    “Uzun süre açlıktan sonra hurma tüketmek, açlığı bastırır, fazla yemek yemeyi engeller”

    “Hurma; kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve magnezyum gibi
    önemli besinlere sahiptir”

    “Kabızlık, kemik gücü ve sağlığı, bağırsak bozuklukları, kansızlık, alerji, kilo alımı, kalp sağlığı, ishal, göz ve kulak sağlığı… Hurmanın saymakla bitmeyen faydalarındandır”

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber