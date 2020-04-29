İftar duası nedir? Oruç açarken hangi dualar okunur? İşte iftar duası ve anlamı...
Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan ayında İslam dünyası oruç ibadetini yerine getiriyor. Vatandaşlar oruç açarken okuyacağı duaları araştırıyorlar. Peki iftar duası nedir? İşte yemek duası ve anlamı...
İftar duası araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayında oruçlar tutuluyor ibadetler yapılıyor. İftarın hangi dualar okunarak açılacağı ise merak ediliyor. İşte iftar duası..
YEMEK DUASI
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
YEMEK DUASI ANLAMI
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.